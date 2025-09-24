Wall Street en petite hausse, tente un rebond

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en très légère hausse mercredi alors que le secteur technologique tente de récupérer une partie de ses pertes de la veille, la prudence restant de mise avant de nouveaux indicateurs économiques en fin de semaine.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,13%, tandis que l'indice Nasdaq (+0,03%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,02%) étaient à l'équilibre.

Le marché "rebondit légèrement" après avoir "peut-être réagi de manière excessive hier", observe auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Les investisseurs "ont décidé de faire des achats à bon compte", précise pour sa part Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les capitalisations géantes du secteur technologique ont été boudées mardi, plombant le marché dans son ensemble.

Mais de bonnes nouvelles "pourraient avoir restauré, du moins temporairement, une certaine confiance" vis-à-vis de la tech américaine et notamment de l'intelligence artificielle (IA), expliquent les analystes de Briefing.com.

Le fabricant de semiconducteurs Micron a publié mardi soir des résultats trimestriels bien au-dessus des attentes du marché. Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions pour le premier trimestre.

Micron perdait 1,84% à 163,35 dollars, "beaucoup de bonnes nouvelles ayant déjà été intégrées avant la publication du rapport", selon Patrick O'Hare.

Autre soutien pour le marché: le géant chinois de l'internet Alibaba s'envolait (+7,46% à 175,24 dollars) après avoir annoncé mercredi une "collaboration majeure" avec Nvidia dans le domaine de l'IA, appliquée notamment aux robots humanoïdes.

Côté indicateurs, la journée sera calme, mis à part les ventes de logements neufs pour le mois d'août.

Les investisseurs attendent surtout la publication des allocations hebdomadaires de chômage jeudi, puis de l'indice PCE vendredi, mesure d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

"Si l'indice PCE est en hausse, cela suscitera probablement certaines inquiétudes sur les marchés quant à de futures baisses de taux" de l'institution monétaire, souligne M. Hogan.

Mardi, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a d'ailleurs mis en garde contre des baisses "trop soutenues" des taux directeurs, qui feraient déraper l'inflation.

Selon lui, les taux d'intérêt sont actuellement "au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles", dans une fourchette comprise entre 4,00% et 4,25%.

Pour le moment, les acteurs du marché prévoient deux autres baisses de taux -d'un quart de point chacune- avant la fin de l'année, selon l'outil de veille CME Fedwatch.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans se tendait légèrement vers 14H00 GMT à 4,13%, contre 4,11% à la clôture mardi.

A la cote, la société minière Lithium America était en orbite (+94,75% à 5,98 dollars) après des informations de presse selon lesquelles le gouvernement américain chercherait à acquérir une participation au sein du groupe.

The Walt Disney Company prenait de la vitesse (+1,15% à 113,53 dollars) après avoir annoncé une hausse des prix de l'abonnement de sa plateforme de streaming, Disney+.

Le géant Amazon évoluait en terrain positif (+0,42% à 221,63 dollars), soutenu par une évaluation à la hausse de son titre par la banque Wells Fargo.

