Wall Street: en petite hausse avant les décisions de la Fed

(CercleFinance.com) - Après des débuts hésitants, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse mercredi matin alors que des données sur l'industrie ont rassuré les investisseurs en attendant le communiqué de la Fed.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones progresse de quasiment 0,4% à 33.170,6 points, tandis que le Nasdaq Composite prendre plus de 0,6% à 12.933,7 points.



Les intervenants ont appris ce matin que l'activité manufacturière s'était contractée pour le 12ème mois consécutif aux Etats-Unis en octobre, confirmant le ralentissement à l'oeuvre dans le secteur.



L'indice ISM mesurant le secteur manufacturier s'est replié à 46,7 le mois dernier, soit une baisse de 2,3 points par rapport aux 49 de septembre, là où les économistes l'attendaient à un niveau stable.



Ces données montrent que le resserrement monétaire orchestré par la Fed commence à avoir un effet de plus en plus pesant sur l'activité économique.



Au vu des derniers indicateurs, et notamment de la récente décélération de l'inflation, la banque centrale américaine devrait laisser ses taux directeurs inchangés.



Les commentaires de son président, Jerome Powell, seront néanmoins surveillés de près afin de tenter d'anticiper la future trajectoire de la Fed et la possibilité de baisses de taux l'an prochain.



Malgré la perspective d'une position plutôt accommodante de la Fed, le dollar remonte face à l'euro, qui reflue à 1,0537, tandis que le rendement des Treasuries à 10 ans se détend de huit points de base à 4,79%.



L'indice CBOE de la volatilité recule de 4,5% à 17,3 points, au plus bas depuis la mi-octobre.



En marge de la réunion de politique monétaire de la Fed, les investisseurs doivent digérer un éventail de résultats trimestriels toujours très diversement accueillis.



AMD grimpe de plus de 7% après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et livré des prévisions optimistes pour ses ventes de processeurs dédiés à l'intelligence artificielle.



Le géant de l'alimentation Kraft Heinz lui emboîte le pas avec une hausse de 3% consécutive à un relèvement d'objectifs annuels qui compense des performances plus mitigées pour le 3ème trimestre.



A l'inverse, Estée Lauder décroche de 16% après avoir abaissé ses objectifs annuels du fait d'un lourd repli de son chiffre d'affaires et de son bénéfice sur le trimestre écoulé.



Après son fort repli des dix derniers jours, les cours pétroliers repartent à la hausse à la suite de l'annonce d'une hausse anecdotique des stocks de pétrole brut, ce qui permet au brut léger américain (WTI) de reprendre 1,3% au-delà de 83 dollars le baril.





