Banijay Group: "voyants au vert" en 2025 avant un changement de dimension

Stéphane Courbit à Marseille, le 8 mai 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Banijay Group, dont les "voyants financiers sont au vert" pour l'année 2025, veut continuer à croître dans ses deux branches d'activité, audiovisuel et divertissement d'une part et jeux en ligne et paris sportifs de l'autre, selon ses résultats publiés jeudi.

Dans le secteur de la production de contenus audiovisuels, la société basée à Paris a annoncé mardi son alliance avec le groupe anglais All3Media. Dans le secteur des jeux et paris, l'acquisition de l'opérateur Tipico sera effective au premier semestre, s'ajoutant ainsi à Betclic, déjà détenu par Banijay.

Dans les deux cas, il s'agit de peser plus lourd sur ces marchés à l'international.

"Clairement, c'est l'année du changement de dimension", a souligné le directeur général de Banijay Group, François Riahi, en présentant les résultats aux journalistes.

En 2025, la société a augmenté son résultat net, à 265 millions d'euros, contre 155 en 2024. Son chiffre d'affaires est de 4,88 milliards d'euros, contre 4,8 l'année précédente.

"Tous nos voyants financiers sont au vert", s'est félicité M. Riahi.

Dans la branche "divertissement et spectacles" seule, le chiffre d'affaires est en léger repli, à 3,29 milliards d'euros contre 3,35 en 2024. M. Riahi y voit de la "résilience" dans un environnement "compliqué sur les marchés de la production et de la distribution".

Car au sein de cette branche, si les chiffres de la production et distribution de contenus (séries, émissions etc.) sont en recul, ceux des événements live affichent au contraire une forte croissance: +18,2%, à 397 millions d'euros.

Ces événements live peuvent être des spectacles ou de grandes cérémonies sportives. Propriété de Banijay Group, Balich Wonder Studio vient ainsi de produire la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver en Italie.

"Ce genre d'événements permet d'aller gagner des appels d'offres" pour "d'autres événements dans le futur", a souligné M. Riahi.

Banijay Group mise en outre sur une nouvelle activité: "l'expérience live", des expositions ou jeux immersifs basés sur l'univers de ses franchises audiovisuelles. L'une de ces "expériences", basée sur la série Black Mirror, sera lancée cette année dans "plusieurs pays".

Cette activité "sera un relais de croissance important dans les prochaines années, avec des synergies très claires avec la production de contenus audiovisuels", selon M. Riahi.

Parallèlement au divertissement, c'est la branche jeux en ligne et paris sportifs qui a une nouvelle fois tiré la croissance de Banijay Group. Son chiffre d'affaires a augmenté de 9,5%, à 1,6 milliard d'euros, alors même que 2025 était une année moins riche en événements sportifs.

Or, en 2026, aura lieu le Mondial de foot, le plus grand rendez-vous sportif de la planète: "C'est pendant ces gros événements qu'on augmente le plus la base de clients, ce qui est la source de revenus futurs", espère M. Riahi.