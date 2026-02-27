Wall Street en passe d'ouvrir en baisse, alors que les inquiétudes liées à l'IA effraient les investisseurs ; le Nasdaq envisage une baisse mensuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures en baisse: Dow 1,17%, S&P 500 0,94%, Nasdaq 1,04%

*

Block fait un bond en avant grâce à un plan de suppression de 4 000 emplois sur la base d'un pari sur l'IA

*

Netflix grimpe après avoir mis fin à la poursuite de Warner Bros Discovery

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe de s'ouvrir en baisse vendredi, les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle pesant sur les valeurs technologiques, le Nasdaq s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que les données sur l'inflation, plus élevées que prévu, ont également pesé sur le moral des investisseurs.

Les actions technologiques ont été soumises à une pression à la vente ce mois-ci, les inquiétudes concernant les valorisations élevées et les retombées incertaines des dépenses massives des Big Tech en matière d'intelligence artificielle s'étant accrues.

L'ambiguïté des tarifs douaniers a également alimenté la volatilité après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la semaine dernière la plupart des droits de douane que le président américain Donald Trump avait imposés en 2025. En réponse, M. Trump a annoncé un tarif douanier mondial temporaire de 10 % qui est entré en vigueur mardi.

Nvidia NVDA.O a chuté de 1,5 % dans les échanges avant bourse après avoir glissé de plus de 5 % au cours de la session précédente malgré de solides bénéfices , signe que le sentiment de risque pour tout ce qui a trait à l'IA reste chancelant.

"Il y a beaucoup de questions autour de l'IA et de l'impact de la perturbation de l'IA dans différentes industries... il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de la technologie et, en particulier, de la technologie américaine", a déclaré Anthi Tsouvali, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

"Il y a certainement une rotation vers des entreprises qui ont tendance à être un peu plus traditionnelles... elles n'ont pas une forte exposition aux technologies de l'information et bien sûr, dans des parties plus défensives du marché."

Zscaler ZS.O a chuté de 11,7 % après que l'entreprise de sécurité en nuage a signalé une perte nette plus importante au deuxième trimestre, tandis qu'Intuit INTU.O a plongé de 3,5 % après que l'entreprise de logiciels financiers a prévu des bénéfices inférieurs aux estimations pour le troisième trimestre.

Les actions du secteur des logiciels ont été ébranlées en début d'année par les craintes de perturbations liées à l'IA dans l'ensemble de l'industrie. Les sociétés de courtage financier, les services juridiques et d'analyse de données, les services immobiliers et le transport routier sont également durement touchés par les craintes liées à l'IA.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré des pertes lors de la dernière séance, le Nasdaq clôturant sous sa moyenne mobile de 50 jours pour la 17e séance consécutive. La moyenne mobile suivie de près est considérée comme un indicateur de la tendance à moyen terme.

Cependant, le Dow Jones Industrial Average .DJI était prêt à enregistrer 10 mois consécutifs de gains.

Par ailleurs, un rapport du département du Travail a montré que l'indice des prix à la production a augmenté de 0,5% en janvier, contre une estimation de 0,3%, selon les économistes interrogés par Reuters. Sur une base annuelle, il s'est établi à 2,9 % contre une estimation de 2,6 %.

A 08:38 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a chuté de 579 points, soit 1,17%, le S&P 500 E-minis EScv1 a baissé de 64,5 points, soit 0,94%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 259,75 points, soit 1,04%.

La plupart des valeurs à forte capitalisation et des valeurs de croissanceont baissé. Les titres de puces, dont AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O , ont également reculé.

Netflix NFLX.O a gagné 8,5 %, les investisseurs ayant salué sa décision de quitter le combat pour Warner Bros Discovery WBD.O , qui a baissé de 0,9 %. Paramount Skydance

PSKY.O a augmenté de 4,1 % après avoir remporté la course pour certains des actifs de télévision et de cinéma les plus prisés au monde.

Block XYZ.N a bondi de19,6 % après que la société de paiement a déclaré qu'elle supprimerait plus de 4 000 emplois, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une refonte visant à intégrer l'intelligence artificielle dans toutes les opérations.

Dell DELL.N a grimpé de11,3 % après que le fabricant de PC a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus de son activité clé de serveurs optimisés pour l'IA doublent au cours de l'exercice 2027 et qu'il a promis de restituer plus de liquidités aux actionnaires.

Duolingo DUOL.O a chuté de26,3 % après que l'application d'apprentissage des langues ait prévu des réservations inférieures aux attentes pour le premier trimestre et l'exercice 2026.