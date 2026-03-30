Wall Street en ordre dispersé, Trump aggrave encore les tensions avec l'Iran
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 17:07
Dans un entretien accordé hier au Financial Times, Donald Trump affirme vouloir "prendre le pétrole iranien", allant jusqu'à envisager la prise de l'île de Kharg, principal terminal d'exportation du pays. Cette déclaration intervient alors que Washington déploie des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient.
Fidèle à son style, Trump assume une approche frontale des rapports de force : "Mon option préférée, c'est de prendre le pétrole" (take the oil in Iran), dit-il au FT, en s'inspirant du précédent vénézuélien, où les Etats-Unis comptent contrôler durablement l'industrie pétrolière après la chute de Nicolás Maduro.
Dans un message publié ce lundi, le locataire de la Maison Blanche menace d'"anéantir" cette île si les discussions avec l'Iran n'aboutissent pas "rapidement.
"Les États-Unis d'Amérique sont en discussions sérieuses avec un régime nouveau et plus raisonnable, afin de mettre fin à nos opérations militaires en Iran. D'énormes progrès ont été réalisés mais, si pour une raison quelconque un accord n'est pas conclu rapidement, ce qui sera probablement le cas, et si le détroit d'Ormuz n'est pas immédiatement 'ouvert aux affaires', nous conclurons notre charmant 'séjour' en Iran en faisant exploser et en anéantissant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et l'île de Kharg (et peut-être toutes les usines de dessalement !)", lit-on dans ce message.
En outre, Trump a affirmé hier soir que les Etats-Unis avaient négocié avec l'Iran le passage imminent de 20 cargos pétroliers dans le détroit d'Ormuz, dont le blocage depuis le début de la guerre au Moyen-Orient a fait exploser les prix de l'or noir.
Les cours du pétrole poursuivent leur ascension
De son côté, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent a affirmé sur Fox News qu'"avec le temps, les Etats-Unis vont reprendre le contrôle des détroits et la liberté de navigation sera restaurée, que ce soit par des escortes américaines ou multinationales". Interrogé sur une extension du conflit en Mer Rouge, il s'est montré rassurant soulignant que les Houthis rebelles au Yémen étaient restés "très calmes" ces derniers jours."
Pour sa part, l'armée israélienne a annoncé hier soir mener des frappes contre diverses cibles liées au pouvoir iranien à travers Téhéran, a-t-elle indiqué dans un court communiqué.
Dans ce contexte géopolitique et en l'absence de signe d'apaisement, les prix de l'énergie s'envolent toujours. Vers 17h, le Brent bondit de 6,56% à 112,90 dollars, enchaînant une quatrième hausse de suite. Le WTI progresse de 1,49% à 102 USD.
Sysco rachète Jetro Restaurant Depot
Du côté de la cote, Palantir Technologies fait part du renouvellement et de l'extension de son partenariat de longue date avec Stellantis, par un nouvel accord de cinq ans s'inscrivant dans la continuité d'une collaboration initiée en 2016 avec le constructeur automobile. Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, Stellantis étendra son utilisation de Palantir Foundry et commencera à déployer la plateforme d'intelligence artificielle Palantir (AIP) dans certaines fonctions et régions.
Sysco dévisse de près de 12% après avoir officialisé un accord définitif pour acquérir Jetro Restaurant Depot, grossiste alimentaire cash & carry, pour une valeur d'entreprise totale d'environ 29,1 milliards de dollars, dont 21,6 Mds en numéraire et 91,5 millions d'actions Sysco. Selon le distributeur de produits alimentaires pour professionnels, cette transaction transformatrice lui permettra d'entrer dans un canal cash & carry (point de vente en libre-service) "à forte marge, en pleine croissance et résilient".
Morgan Stanley fait de Meta Platforms une valeur favorite ("top pick") malgré un objectif de cours abaissé de 825 à 775 USD, une nouvelle cible qui recèle tout de même un potentiel de progression de 50% pour l'action du géant des réseaux sociaux. Selon la banque d'investissement américaine, le détenteur des réseaux Facebook, Instagram et WhatsApp connaîtra une croissance "plus rapide et pour plus longtemps", ainsi que des catalyseurs potentiels (dont "MetaClaw") susceptibles d'entraîner des révisions à la hausse et une revalorisation. En outre, Uber Technologies fait part d'un accord pour acquérir Blacklane, un spécialiste global des services de mobilité avec chauffeur, dans le cadre de son expansion dans les segments du transport de luxe et des voyages de cadres supérieurs. Fondée à Berlin en 2011 pour apporter qualité et régularité aux voyages, Blacklane met en relation les clients du monde entier avec des services de chauffeur indépendants via une application et une plateforme de réservation en ligne.
Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance demain du rapport JOLTS du mois de février réalisé par le Bureau des statistiques du travail des Etats-Unis. Ils se tiendront aussi informé des chiffres sur les ventes au détail (mercredi), et surtout des données sur le rapport sur l'emploi de mars (vendredi). Le mois dernier, celui-ci avait fait état de 92 000 destructions d'emplois.
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