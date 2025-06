Wall Street en ordre dispersé, tensions et incertitudes autour des droits de douane

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé après la publication de l'indice PCE qui a ralenti plus que prévu en avril et la résurgence des tensions commerciales entre Washington et Pékin. L'actualité a été particulièrement agitée s'agissant des droits de douane. Le président Donald Trump a accusé la Chine d'avoir "totalement violé" un accord sur les droits de douane avec les Etats-Unis. Côté valeurs, Gap a dévissé sur fond d'inquiétudes douanières. A la clôture, le Dow Jones a gagné de 0,13% à 42270 points et le Nasdaq a reculé de 0,32% à 19113 points.

Gap a dégringolé de 20,18% à 22,31 dollars sur fond d'inquiétudes sur les droits de douane. La chaîne de vêtements a pourtant fait état d'une solide publication au premier trimestre,faisant ressortir un bpa de 51 cents, contre 45 cents attendu et après 41 cents un an auparavant. Gap a également dépassé les attentes sur ses ventes en croissance de 2,2% pour atteindre 3,46 milliards de dollars contre un consensus de 3,42 milliards. Les ventes comparables d'Old Navy ont augmenté de 3 %, tandis que celles de Gap ont progressé de 5 %.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,1% en avril en rythme annuel, contre un consensus de 2,2%, après 2,3% en mars. En version core, il a augmenté de 2,2% en rythme annuel comme attendu, après une progression de 2,7% en mars. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 40,5 en mai alors qu'il était attendu à 45,1. Il avait atteint 44,6 en avril.

L'indice de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs est ressorti, dans une nouvelle estimation, à 52,2 en mai, contre 52,2 en avril. Il était attendu à 50,8.

Les revenus des ménages ont augmenté de 0,8% en avril aux Etats-Unis, contre un consensus de 0,3%, après 0,7% en mars. La consommation a progressé de 0,2% comme attendu après une hausse de 0,7% en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Costco

La chaîne de magasins Costco a déclaré pour son troisième trimestre un bpa de 4,28 dollars, là où le consensus visait 4,24 dollars. Le distributeur a toutefois manqué les prévisions des analystes pour son chiffre d'affaires en hausse de 8% : 61,96 milliards de dollars contre 63,19 milliards attendus. La firme américaine a par ailleurs déclaré avoir avancé les livraisons de certains produits qu'il prévoyait d'importer cet été afin de réduire l'impact des droits de douane américains.

Dell

Dell a dévoilé des comptes trimestriels mitigés avec un bénéfice par action inférieur aux prévisions et un chiffre d'affaires meilleur que prévu. Ainsi, le bénéfice dilué par action du premier trimestre a atteint 1,55 dollar, contre des attentes à 1,69 dollar. Il affiche toutefois une progression de 17 % par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice net a légèrement reculé en passant de 992 à 965 millions de dollars. En revanche, les revenus ont dépassé les objectifs avec un total de 23,378 milliards de dollars entre janvier et mars, en hausse de 5 %.

Ulta Beauty

Au premier trimestre 2025, Ulta Beauty a généré un chiffre d'affaires net de 2,8 milliards de dollars en augmentation de 4,5%, principalement en raison de l'augmentation des ventes comparables et de la contribution des nouveaux magasins. La marge brute a progressé de 4,2% pour atteindre 1,11 milliard de dollars. Sur ce trimestre, le résultat d'exploitation s'est élevé à 401,8 millions de dollars, soit 14,1% du chiffre d'affaires net contre 400,9 millions de dollars, soit 14,7% du chiffre d'affaires net il y a un an.

Wells Fargo

Wells Fargo & Company a annoncé la conclusion d'un accord définitif pour la vente des actifs de son activité de location de matériel ferroviaire à une nouvelle coentreprise formée par GATX Corporation et Brookfield Infrastructure. Pour David Marks, vice-président exécutif de Wells Fargo Commercial Banking : " cette transaction s'inscrit dans la stratégie continue de Wells Fargo visant à simplifier ses activités et à se concentrer sur les produits et services essentiels pour ses clients ".