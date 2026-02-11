Wall Street en ordre dispersé, record du Dow Jones

Wall Street a fini en ordre dispersé mardi

par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

La Bourse de New ‌York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones enregistrant de petits gains pour s'établir à un ​record de clôture, après la publication de ventes au détail décevantes aux Etats-Unis en décembre, dans l'attente du rapport mensuel du gouvernement américain sur le marché du travail.

L'indice Dow Jones a gagné 0,10%, ou 52,27 points, à 50.188,14 ​points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 23,01 points, soit 0,33%, à 6.941,81 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 136,20 points (0,59%) à ​23.102,47 points.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont stagné de ⁠manière inattendue en décembre, signalant un ralentissement de la consommation et de la croissance de l'économie ‌en débutant la nouvelle année.

Cela a alimenté l'espoir des traders de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) se montrer plus accommodante, avec la probabilité d'une baisse des taux en avril revue ​mardi à 36,9% contre 32,2% la veille, ‌d'après FedWatch de CME.

Reste que les marchés continuent essentiellement d'anticiper que la banque ⁠centrale américaine ne modifiera pas sa politique monétaire avant juin, quand le candidat choisi par le président Donald Trump pour remplacer Jerome Powell à la tête de l'institution, Kevin Warsh, prendra ses fonctions - à condition que sa nomination ⁠soit approuvée par le ‌Sénat.

Les ventes au détail décevantes sont à la fois une "mauvaise et une bonne nouvelle", a ⁠commenté Mark Luschini, stratégiste en chef de Janney Montgomery Scott, citant en particulier les secteurs sensibles à l'évolution ‌des taux d'intérêt.

Mais il a mis en avant également la prudence de Wall Street avant la ⁠publication, repoussée à mercredi, du rapport mensuel sur l'emploi. "Personne ne veut dépasser son ⁠budget de risque, au cas ‌où les données provoqueraient une certaine consternation", a-t-il dit.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les services de communication ont ​décliné le plus lourdement, plombés par Alphabet qui a ‌cédé 1,8% après l'annonce de la vente de 20 milliards de dollars d'obligations. Cette annonce de la maison-mère de Google est intervenue alors ​que les investisseurs s'inquiètent des montants massifs investis par les géants technologiques dans l'intelligence artificielle (IA).

Le Dow Jones a été soutenu entre autres par les hausses de plus de 2% de Walt Disney et Home Depot, ⁠compensant le repli de 1,5% de Coca-Cola à la suite de résultats trimestriels décevants.

Spotify a bondi de 14,7% après avoir fait état de prévisions trimestrielles supérieures aux attentes.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones ​et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)