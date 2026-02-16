Wall Street en ordre dispersé malgré l'inflation

(AOF) - Vendredi soir, les indices américains ont terminé la séance autour de leur point d’équilibre. Le ralentissement observé au niveau de l’inflation, après la publication de l’indice des prix à la consommation du mois de janvier, n’a pas réussi à compenser les craintes entourant les valeurs technologiques liées à l’intelligence artificielle. Le Dow Jones a gagné 0,10%, à 49 500,93 points, le S&P 500 a grappillé 0,05%, à 6 836,17 points, alors que le Nasdaq Composite a cédé 0,22%, à 22 546,67 points.

Applied Marerials

Alors que le secteur de la technologie figure au cœur de l'attention des marchés ces temps-ci sur fond d'interrogation au sujet des conséquences de la révolution de l'IA, Applied Materials semble tirer son épingle du jeu. L'action du constructeur d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, qui affichait déjà un gain de 10,7% depuis le début de l'année, bondit encore de 13% à 368,45 dollars ce vendredi en début de séance, à la faveur d'une publication solide jeudi soir.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis a augmenté à un rythme annuel de 2,4% en janvier, un taux en baisse par rapport à celui de 2,7% observé le mois précédent, alors que le consensus n'attendait une baisse qu'à 2,5%.

Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel américain s'est établi à 2,5% sur ce premier mois de l'année.

Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,2% en données totales et à 0,3% en données sous-jacentes en janvier, après des hausses séquentielles de 0,3% et 0,2% respectivement en décembre.