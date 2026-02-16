 Aller au contenu principal
Wall Street en ordre dispersé malgré l'inflation
information fournie par AOF 16/02/2026 à 07:38

(AOF) - Vendredi soir, les indices américains ont terminé la séance autour de leur point d’équilibre. Le ralentissement observé au niveau de l’inflation, après la publication de l’indice des prix à la consommation du mois de janvier, n’a pas réussi à compenser les craintes entourant les valeurs technologiques liées à l’intelligence artificielle. Le Dow Jones a gagné 0,10%, à 49 500,93 points, le S&P 500 a grappillé 0,05%, à 6 836,17 points, alors que le Nasdaq Composite a cédé 0,22%, à 22 546,67 points.

Applied Marerials

Alors que le secteur de la technologie figure au cœur de l'attention des marchés ces temps-ci sur fond d'interrogation au sujet des conséquences de la révolution de l'IA, Applied Materials semble tirer son épingle du jeu. L'action du constructeur d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, qui affichait déjà un gain de 10,7% depuis le début de l'année, bondit encore de 13% à 368,45 dollars ce vendredi en début de séance, à la faveur d'une publication solide jeudi soir.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis a augmenté à un rythme annuel de 2,4% en janvier, un taux en baisse par rapport à celui de 2,7% observé le mois précédent, alors que le consensus n'attendait une baisse qu'à 2,5%.

Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel américain s'est établi à 2,5% sur ce premier mois de l'année.

Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,2% en données totales et à 0,3% en données sous-jacentes en janvier, après des hausses séquentielles de 0,3% et 0,2% respectivement en décembre.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

