Wall Street en ordre dispersé après une salve de statistiques

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé sans direction claire lors d'une séance particulièrement riche en termes de statistiques et de résultats. La salve d'indicateurs du jour -stagnation des inscriptions hebdomadaires au chômage, contraction surprise des prix à la production...-a provoqué la détente des taux obligataires. Au chapitre des valeurs, le géant de la distribution Walmart ne rassure pas en annonçant qu'il devra relever ses prix en raison du coût élevé des droits de douane. Le Dow Jones a gagné 0,65% à 42322 points tandis que le Nasdaq s'est replié de 0,18% à 19112 points.

Walmart a cédé 0,50% à 93,35 dollars après avoir livré une prestation mitigée au premier trimestre 2025, sans avoir dévoilé d'objectifs pour le deuxième trimestre, signe du contexte incertain lié aux droits de douane. La multinationale américaine spécialisée dans la grande distribution a fait état d'un bpa de 61 cents, contre 58 cents attendu. Le bénéfice net s'élève à 4,45 milliards de dollars sur la période, contre 5,1 milliards un an plus tôt. Les ventes nettes ont augmenté de 2,5 % à 165,6 milliards de dollars, ressortant légèrement inférieures aux prévisions.

Les chiffres économiques du jour

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 34 en mai contre un consensus de 40. Il avait atteint 40 en avril.

Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,1% en mars contre 0,2% attendu. Ils avaient progressé de 0,2% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en version core ont reculé de 0,4% en avril en rythme mensuel contre une hausse de 0,3% attendue après +0,4% en mars. En rythme annuel, toujours en version core, ils ont progressé de 3,1% en ligne avec les attentes après une hausse de 4% le mois précédent.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 229000 la semaine dernière contre 229000 attendus après 229000 la semaine précédente.

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en avril aux Etats-Unis contre un consensus de 0,3% après une hausse de 0,8% en mars.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à -9,20 en mai, contre -8,20 en avril et un consensus de -8,10.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -4 en mai, contre un consensus de -11,3, après -26,4 en avril.

En rythme mensuel, la production industrielle américaine est ressortie stable en avril après une baisse de 0,3% en mars. Elle était anticipée en hausse de 0,2%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 78,2% à 77,8% entre mars et avril. Il était attendu à 78%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Donald Trump a déclaré avoir demandé au patron d'Apple, Tim Cook, de cesser de construire des usines en Inde pour fabriquer des appareils destinés aux États-Unis, poussant ainsi le fabricant de l'iPhone à augmenter sa production américaine, rapporte Bloomberg. " Il construit dans toute l'Inde. Je ne veux pas que vous construisiez en Inde ", a-t-il dit au dirigeant. À la suite de cette discussion, le président a indiqué qu'Apple allait " augmenter sa production aux États-Unis ".

Birkenstock

Au deuxième trimestre 2024/2025, les revenus de Birkenstock ont progressé de 19% sur un an pour atteindre 574,3 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a augmenté de 23% à 200,1 millions d'euros. Le bénéfice net ressort à 105 millions d'euros, en hausse de 47% contre 72 millions d'euros il y a un an. Par action, le bénéfice est de 0,56 euro sur ce second trimestre, en hausse de 47 % par rapport à 0,38 euro un an auparavant. Côté perspectives, Birkenstock anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires annuel dans le haut de sa fourchette de prévisions précédentes : 15-17%.

Cisco

Cisco est attendu en hausse à la faveur de résultats solides et de perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos avril, de l'exercice fiscal 2025, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a bondi de 32% à 2,5 milliards de dollars, soit 62 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 96 cents, soit 4 cents de mieux que le consensus.

CoreWeave

Lors de sa première publication trimestrielle depuis son introduction en Bourse, CoreWeave a effrayé les investisseurs en dévoilant ses projets d'investissement. Au premier trimestre, la société spécialisée dans les services cloud dédiés à l'intelligence artificielle a essuyé une perte nette de 314,64 millions de dollars, soit -1,49 dollar, contre une perte de 129,25 millions de dollars, un an plus tôt. En données ajustées, la perte est ressortie à 149,56 millions de dollars. Les revenus se sont envolés de 420% à 981,6 millions de dollars.

Foot Locker

Foot Locker, dont le titre s'envole de plus de 80% en avant-Bourse, va être racheté par Dicks Sporting Goods, leader des enseignes multimarques de sport aux Etats-Unis, pour environ 2,3 milliards de dollars, comme l'avait rapporté hier le Wall Street Journal. Foot Locker exploite 2 400 magasins de détail dans 20 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars environ l'an dernier.

United Health

Deux jours après avoir annoncé un départ surprise de son président-directeur général et suspendu ses objectifs annuels, UnitedHealth est encore au cœur de la tourmente. Selon le Wall Street Journal, le département américain de la Justice aurait ouvert une enquête à l'encontre du spécialiste de l'assurance et des services de santé pour une possible fraude à Medicare, l'assurance maladie américaine pour les personnes âgées et les invalides.

Walmart

