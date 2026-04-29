Wall Street en ordre dispersé après la réunion de la Fed

par Stephen Culp et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq enregistrant une hausse infime, à l'issue d'une séance en dents de scie, marquée par des préoccupations sur la hausse des prix du pétrole et la fin de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), dans l'attente des résultats trimestriels de plusieurs poids lourds technologiques.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,57%, ou 280,12 points, à 48.861,81 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 2,82 points, soit 0,04%, à 7.135,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 9,44 points (0,04%) à 24.673,24 points.

Les principaux indices de Wall Street n'ont cessé de fluctuer après la publication du communiqué de la Fed et la traditionnelle conférence de presse du patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, dont c'était vraisemblablement la dernière réunion comme président de l'institution.

Si la Fed, a comme attendu, laissé ses taux d'intérêt inchangés, quatre votes ont été dissidents. Il s'agit d'une situation inédite depuis 1992, qui met en exergue les divisions au sein de la banque centrale sur fond d'incertitudes à l'égard des prix de l'énergie en raison de la guerre eu Moyen-Orient.

Les prix du brut CLc1 ont bondi après que la Maison blanche a confirmé des informations de presse selon lesquelles Donald Trump a déclaré à des dirigeants de groupes pétroliers américains de se préparer à un blocus maritime prolongé de l'Iran, laissant présager des pressions continues dans les chaînes d'approvisionnement avec le blocage du détroit d'Ormuz.

"Plus le conflit en Iran durera et les prix de l'énergie resteront élevés, plus l'incertitude mondiale demeurera", a commenté Matthew Keator, directeur de la firme de gestion de patrimoine Keator Group, dans le Massachusetts.

"On va s'attendre à ce qu'il y ait un effet sur les habitudes de consommation, ce qui va apparaître à un moment donné, à un certain niveau, lors de la prochaine saison des résultats trimestriels", a-t-il dit.

La flambée des prix de l'énergie en raison de la guerre, déclenchée par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran le 28 février, alimente les craintes d'un rebond de l'inflation.

Par ailleurs, les investisseurs attendaient mercredi la publication après la clôture des résultats trimestriels de quatre poids lourds technologiques: Alphabet GOOGL.O , Amazon

AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O . Apple

AAPL.O communiquera ses résultats jeudi.

A noter, également, Seagate Technology STX.O a pris 11,1% après avoir communiqué des prévisions solides pour le trimestre actuel, ce qui a profité également à d'autres groupes du secteur, dont SanDisk SNDK.O , en hausse de 6,2%.

Starbucks SBUX.O a progressé de 8,5% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel.

Visa V.N a également pris plus de 8% après avoir revu à la hausse sa prévision annuelle de chiffre d'affaires.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)