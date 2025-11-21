 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 026,00
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street: en ordre dispersé à l'issue d'une semaine volatile
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 17:33

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé vendredi en fin de matinée après avoir subi un lourd repli cette semaine sur fond de craintes concernant l'évolution de la politique monétaire de la Fed.

Autour de 11h00 (heure locale), le Dow Jones signe un modeste rebond de 0,5% à 45 997 points, le S&P 500 grignote à peine 0,1% à 6 547,7 points, mais le Nasdaq Composite recule encore de 0,4% à 22 007,1 points pour revenir à des plus bas depuis septembre.

Après avoir amorcé un timide redressement hier en début de séance sous l'impulsion de la solide publication trimestrielle de Nvidia, Wall Street s'était lourdement retournée à la baisse durant la seconde partie de journée, la robustesse du dernier rapport sur l'emploi ayant amené les investisseurs à reconsidérer leurs anticipations d'une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale le mois prochain.

Les intervenants semblent cependant toujours vouloir s'accrocher aux espoirs d'une réduction du loyer de l'argent le 10 décembre, comme l'illustre leur réaction aux derniers propos tenus par John Williams, le président de la Fed de New York, concernant la possibilité d'un nouvel assouplissement sur le court terme.


De son point de vue, la banque centrale américaine peut encore réduire ses taux sans mettre en péril son objectif d'inflation, a-t-il déclaré lors d'un événement organisé à Santiago par la Banque centrale du Chili.

Ces commentaires ont incité les traders à revoir à la hausse leurs paris en faveur d'une réduction des taux d'intérêt le mois prochain, un scénario jugé de nouveau crédible à 75% contre seulement 39% hier.

Plus préoccupant en revanche, la net mouvement de repli subi par les grandes valeurs technologiques ces derniers temps ne semble toujours pas inciter les opérateurs à se lancer dans des opérations de rachats à bon compte, témoignant de la frilosité actuelle du marché.

'C'est vrai que les 'bears' (investisseurs à la vente) semblent être sortis de leur hibernation avec la publication pourtant impressionnante de Nvidia', souligne dans une note diffusée dans la matinée par Dan Ives, analyste chez Wedbush,.

Celui-ci estime cependant que ce retrait s'apparente à celui qui avait suivi l'émergence de DeepSeek, l'IA chinoise à bas coûts, en tout début d'année.

Nvidia (-2%) essuie encore la plus forte baisse du jour sur le Dow Jones, suivi de Microsoft (-1,8%) et de Salesforce (-1,2%).

Sur l'ensemble de la semaine, le Dow se replie pour l'instant de 2,4%, le S&P 500 lâche plus de 3% et le Nasdaq cède 4,2%.

Au cours de la semaine à venir, qui sera interrompue par la fête de Thanksgiving célébrée jeudi, une nouvelle série d'indicateurs dont les prix producteurs, pourrait permettre de mieux jauger l'évolution de l'activité économique et des perspectives de la Fed.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des salariés du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France manifestent près du siège du groupe de presse Les Echos-Le Parisien, le 22 septembre 2025 à Paris, pour protester contre les rumeurs de vente du Parisien au milliardaire conservateur Vincent Bolloré ( AFP / Kiran RIDLEY )
    LVMH renfloue Le Parisien/Aujourd'hui en France à hauteur de 150 millions d'euros
    information fournie par AFP 21.11.2025 19:09 

    Le géant français du luxe LVMH , piloté par le milliardaire Bernard Arnault, a validé vendredi le renflouement du Parisien/Aujourd'hui en France, dont il est propriétaire, à hauteur de 150 millions d'euros, donnant un peu d'air au journal, objet de rumeurs de future ... Lire la suite

  • La CFDT, qui contestait le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour et dénonçait un "plan social déguisé", a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le tribunal judiciaire d'Evry ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Location-gérance: la stratégie de Carrefour confortée par la justice
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:58 

    Carrefour va continuer à transférer des magasins en location-gérance après avoir gagné en justice vendredi contre la CFDT, pour qui cette stratégie s'apparente à un "plan social déguisé". Vent debout contre un "modèle socialement dangereux", la fédération des services ... Lire la suite

  • Ce montage photo montre le maire élu de New York Zohran Mamdani (G) durant la campagne, le 19 octobre 2025 à New York et le président américain Donald Trump (D) à Washington, le 24 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Trump reçoit à la Maison Blanche son farouche adversaire Mamdani
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:56 

    Après une campagne marquée par des échanges acerbes entre les deux hommes, Donald Trump reçoit vendredi à Washington le prochain maire démocrate de New York Zohran Mamdani, devenu un opposant de premier plan. L'élu de 34 ans a déclaré, face à la presse jeudi, qu'il ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine sans élan
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:46 

    La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés. Le CAC 40 est resté stable (+0,02%), en hausse de 1,58 point, à 7.982,65 points. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank