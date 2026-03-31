Wall Street en nette hausse, les traders misent sur une issue au conflit au M-O

par Noel Randewich et Purvi Agarwal

La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi, portée par des spéculations sur une possible désescalade au Moyen-Orient alors que le conflit a provoqué une flambée des prix du pétrole et nourrit ces dernières semaines les inquiétudes sur un potentiel regain de l'inflation à travers le monde.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,49% à 46.341,51 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 2,91% à 6.528,52 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 3,83% à 21.590,63 points.

Il s'agit pour les trois principaux indices de Wall Street de pics quotidiens inédits depuis mai dernier, quand les marchés avaient salué la trêve commerciale scellée par les Etats-Unis et la Chine à la suite des vastes menaces de droits de douane formulées par le président américain Donald Trump.

L'optimisme des investisseurs a été alimenté par des informations publiées lundi soir par le Wall Street Journal selon lequel, citant des représentants américains, Donald Trump envisage de mettre fin à la campagne militaire en Iran même si le détroit d'Ormuz n'est pas complètement rouvert. Le président américain et ses conseillers sont soucieux qu'une opération à Ormuz fasse perdurer le conflit, a écrit le journal.

Toutefois le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a prévenu mardi Téhéran que les opérations américaines s'intensifieront si aucun accord n'est conclu, décrivant les prochains jours comme "décisifs" pour la guerre.

En dépit des gains du jour, les principaux indices de Wall Street terminent le mois de mars en forte baisse, plombés par les inquiétudes liées à l'intervention militaire des Etats-Unis et d'Israël en Iran, lancée le 28 février, qui a donné lieu à des ripostes régionales de Téhéran.

Le S&P-500 a perdu environ 5% en mars, soit son pire déclin mensuel en un an, tandis que le Dow Jones a cédé près de 5,4%, voyant sa série de dix mois de hausse prendre fin, avec un creux mensuel sans précédent depuis septembre 2022.

Dans le contexte de flambée des prix du pétrole, les investisseurs se sont inquiétés ces dernières semaines de possibles répercussions sur la demande pour les biens et services, craignant également que la Réserve fédérale américaine (Fed), plutôt que d'assouplir sa politique monétaire, ne décide de relever les taux pour contenir un regain de l'inflation.

Les nets gains constatés mardi sur les marchés illustrent "une spéculation autour d'une voie de sortie (du conflit au Moyen-Orient) ou une cessation des hostilités", a commenté Bill Northey, directeur des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, dans le Montana.

"Il y a peu de détails, mais les marchés cherchent de quelconques indications sur le fait qu'il y a une opportunité pour que les flux énergétiques via le détroit d'Ormuz redeviennent un peu plus normaux", a-t-il ajouté.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P-500 se sont inscrits dans le vert mardi, au premier rang desquels les services de communication .SPLRCL et les technologies de l'information .SPLRCT , tous deux en hausse de plus de 4%.

En revanche, l'énergie .SPNY a reculé de 1,2%. Le secteur reste toutefois en hausse de 10% sur l'ensemble du mois.

Les plus grandes valeurs de Wall Street ont particulièrement progressé, Nvidia NVDA.O grimpant de 5,6%, Alphabet GOOGL.O prenant 5,1% et Meta Platforms META.O bondissant de 6,7%. Nombre de géants de la tech ont subi des pertes depuis le début de l'année en raison d'inquiétudes des investisseurs sur les coûts massifs du développement des infrastructures liées à l'IA.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)