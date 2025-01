Wall Street: en nette hausse avec l'inflation et les banques information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en franche hausse mercredi, tirée par la statistique des prix à la consommation (CPI) qui montre un léger ralentissement de l'inflation de base, ce qui renforce le scénario de nouvelles baisses de taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais grimpent de 1,5% à 1,8%, annonçant des gains confortables à l'ouverture.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice CPI avait progressé de 2,9% en décembre, à comparer avec une progression de 2,7% en novembre.



Le 'core' CPI, qui exclut l'énergie et les produits alimentaires, montre cependant une décélération à 3,2% de l'inflation sur un an, contre 3,3% le mois précédent.



'Il s'agit de son plus bas niveau depuis le mois d'août, ce qui signifie que les pressions inflationnistes sous-jacentes s'estompent quelque peu', commente Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



Ces données jugées plutôt rassurantes laissent espérer que la Réserve fédérale ne s'écartera pas trop de sa politique d'assouplissement monétaire cette année.



Selon l'outil FedWatch du CME, l'hypothèse d'une baisse de taux d'intérêt au mois de juin retrouve les faveurs du marché, la perspective d'une réduction de 25 points de base étant désormais anticipée par 44,5% des investisseurs.



Celle d'une baisse de 50 points de base est de son côté jugée crédible par 20,6% des traders, le scénario d'un 'statu quo' ne remportant plus que 31,4% des suffrages, contre encore 42,7% hier.



Ces chiffres provoquent une baisse du dollar, ce qui permet à l'euro de revenir en direction de 1,0350 face au billet vert, tandis que le rendement des Treasuries à dix ans plonge de presque neuf points de base, à 4,70%.



La cote est également tirée vers le haut par une première vague de résultats de sociétés solides saluée par les investisseurs.



Goldman Sachs et JPMorgan grimpent respectivement de 4% et 2% en préouverture dans le sillage de performances trimestrielles supérieures aux attentes.



Les résultats de deux autres poids-lourds bancaires, Citi et Wells Fargo, sont également accueillis favorablement.





