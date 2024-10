Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en mode 'wait and see' à la veille de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en baisse jeudi, les investisseurs attendant de voir quelle orientation apportera le rapport sur l'emploi qui sera publié demain.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones recule de 0,6% à 41.926,6 points, tandis que le Nasdaq Composite recule plus modérément de 0,2% à 17.893,1 points.



La prudence est de mise à la veille de la statistique des créations d'emplois, sachant qu'un chiffre meilleur que prévu pourrait inciter la Réserve fédérale à ralentir ses baisses de taux, attendues au nombre de deux cette année.



Au contraire, de mauvais chiffres pourraient pousser la banque centrale américaine à agir davantage que ce qu'elle a jusqu'ici communiqué dans ses projections.



Le marché anticipe 150.000 créations de postes après les 142.000 annoncées pour le mois d'août, une certaine stabilité que laissent d'ailleurs prévoir les dernières données mitigées concernant le marché du travail.



Publiées ce matin, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 6.000 la semaine passée pour atteindre 225.000, ce qui tend à confirmer le scénario d'une détente du marché de l'emploi.



Le discours accommodant de la Fed et le reflux de l'inflation ont permis au Dow Jones de rebondir de plus de 8% depuis son point bas du 5 août mais le mouvement de hausse s'est essoufflé depuis deux semaines, notamment sur fond de tensions géopolitiques.



Après plusieurs années où les chiffres de l'inflation guidaient le marché, les indicateurs ayant trait à l'activité économique sont désormais davantage suivis.



Publié en début de séance, l'indice calculé par l'association des directeurs d'achat ISM a montré une accélération de la croissance dans le secteur des services.



Cet indicateur peut sembler contradictoire avec le discours ambiant selon lequel le ralentissement en cours de l'économie justifie de réduire les taux.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les traders situent à près de 66% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base le mois prochain, contre 34% pour la probabilité d'un assouplissement de 50 points.



Reflet de la prudence des investisseurs, la très grande majorité des indices sectoriels S&P - à savoir huit sur 11 - sont orientés à la baisse.



Le compartiment de l'énergie, en hausse de 1,1%, signe la meilleure performance dans le sillage des cours du pétrole, qui gagnent près de 4% dans la crainte d'une pénurie d'offre avec les tensions au Proche-Orient.



Le bombardement par Israël d'une base russe en Syrie a remis de l'huile sur le feu et induit un risque d'extension du conflit que Washington cherche à éviter.





