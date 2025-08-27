Wall Street en mode prudence avant Nvidia

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus proches de l'équilibre avec un biais négatif. La prudence est de mise avant la publication des résultats de Nvidia après la fermeture de Wall Street. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle anticipe en moyenne un chiffre d'affaires d'environ 45 milliards de dollars et une marge brute ajustée de 72%. Aucune statistique majeure ne figure au menu de ce mercredi. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq cèdent respectivement 0,06% et 0,11%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en légère hausse. Lundi soir, Donald Trump a accentué sa pression sur la Fed en révoquant la gouverneure de la Fed, Lisa Cook. Cette décision a renforcé l'inquiétude à propos de l'indépendance de l'institution financière. Les statistiques du jour étaient meilleures que prévu, en particulier la confiance des consommateurs en août. Du côté des valeurs, Boeing a bénéficié d’un contrat historique. Le Dow Jones a gagné 0,30% à 45418,07 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,44% à 21544,27 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis sera connue à 16h30.

Les valeurs à suivre

Abercrombie & Fitch

Abercrombie&Fitch a déclaré un bpa trimestriel de 2,32 dollars, dépassant les prévisions fixées à 2,30 dollars. Le chiffre d'affaires net du distributeur de vêtements s'élève à 1,21 milliard de dollars pour le trimestre clos le 2 août, contre 1,20 milliard de dollars attendu. La firme américaine s'attend à ce que les ventes nettes pour l'exercice 2025 augmentent de 5 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 6 %.

Box

Box a relevé ses objectifs annuels après avoir signé un solide deuxième trimestre lors duquel le bpa se situe à 33 cents, là où les prévisions ciblaient 2 cents. Le chiffre d'affaires de la société spécialisée dans le partage de fichiers et de collaboration en ligne atteint 294 millions de dollars sur la période, en croissance de 9%. Le consensus était de 290,8 millions de dollars.

Eli Lilly

HSBC a relevé sa recommandation d'Alléger à Conserver et son objectif de cours de 675 dollars à 700 dollars sur Eli Lilly après des résultats favorables pour l'essai de phase III de sa pilule contre l'obésité, l'orforglipron. Bien que le consensus de revenus pour ce produit en 2032 a été revu à la baisse à 15,5 milliards de dollars (contre 20 milliards de dollars en juin 2025), le broker continue de penser que le potentiel est moindre.

Nvidia

Nvidia, qui pèse désormais plus de 4400 milliards de dollars en Bourse, présentera ce soir ses résultats du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2025-2026. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle anticipe en moyenne un chiffre d'affaires d'environ 45 milliards de dollars et une marge brute ajustée de 72%." Les investisseurs se concentreront sur les informations concernant la puce Blackwell de nouvelle génération et sur la capacité de Nvidia à dépasser une nouvelle fois les attentes déjà élevées en matière de revenus et de prévisions. ", explique UBS.