Macron et Merz décideront de l'avenir du projet Scaf d'ici la fin de l'année

Les ministres de la défense français, allemand et espagnol signent à Paris un contrat portant sur un prototype d'avion de combat de nouvelle génération

par Sabine Siebold

BERLIN (Reuters) -Emmanuel Macron et Friedrich Merz sont convenus de décider de l'avenir de leur collaboration au sein du projet franco-allemand d'avion de combat du futur (Scaf) d'ici la fin de l'année, a déclaré le chancelier allemand mercredi.

Le sujet "ne fera pas l'objet de discussions lors des prochaines consultations gouvernementales (jeudi et vendredi dans le sud de la France)", a déclaré Friedrich Merz aux journalistes à Berlin.

"J'espère que nous trouverons une solution car nous devons développer un nouvel avion de combat en Europe", a-t-il ajouté.

Le président français doit recevoir jeudi le chancelier allemand dans sa résidence d'été du fort de Brégançon, dans le Var. Des discussions se tiendront à Toulon vendredi.

Berlin reproche à l'industrie française de bloquer la prochaine phase de développement du programme Scaf en exigeant de diriger seule le projet, montre un document que Reuters a pu consulter mardi.

Une source au sein de l'industrie de la défense a déclaré le mois dernier à Reuters que la France avait fait savoir à l'Allemagne qu'elle souhaitait obtenir une participation d'environ 80% dans le projet.

Le projet Scaf, dont le coût est estimé à plus de 100 milliards d'euros, a connu des retards et est victime de querelles intestines sur le partage des tâches et les droits de propriété intellectuelle entre la France et l'Allemagne, ainsi qu'entre leurs industries nationales respectives.

Dassault Aviation, Airbus, qui représente l'Allemagne, et l'Espagnol Indra sont impliqués dans le projet visant à remplacer à partir de 2040 le Rafale français et les Eurofighters allemands et espagnols par un avion de combat de cinquième génération.

Les divergences pourraient compromettre le lancement de la deuxième phase, à savoir la mise au point de démonstrateurs aptes à voler, qui était initialement prévue à la fin de cette année, selon des sources de défense.

(Reportage Sabine Siebold, version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin et Zhifan Liu)