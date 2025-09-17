Wall Street en mode prudence avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus proches de l'équilibre avec un biais négatif à quelques heures du verdict de la Fed, les investisseurs s'attendant à une baisse des taux de 25 points de base de la Réserve fédérale. Au tableau des valeurs, General Mills a confirmé ses prévisions de ventes. De son côté, Workday devrait ouvrir en recul après qu'Elliott ait acquis une participation de plus de 2 milliards de dollars. À quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq Composite s'effritent respectivement de 0,04% et de 0,05%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs s'attendent à une probable reprise de la baisse des taux directeurs après une pause de neuf mois. La conférence de presse de Jerome Powell mercredi soir sera particulièrement scrutée. La production industrielle en août est ressortie supérieure aux attentes à l'instar des ventes au détail. Le Dow Jones s'est replié de 0,27% à 45757 points et le Nasdaq s'est effrité de 0,07% à 22333 points.

Les chiffres macroéconomiques

1,312 million de permis de construire ont été enregistrés en août en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,370 million, après 1,362 million en juillet. De plus, 1,307 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,370 million, après 1,428 million en juillet.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera connu à 16h30 avant la décision de politique monétaire de la Fed à 20h00.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Eli Lilly a publié les résultats détaillés d'un essai de phase III évaluant l'innocuité et l'efficacité de l'Orforglipron administré par voie orale chez des adultes obèses ou en surpoids présentant un problème médical lié au poids et non diabétiques. À 72 semaines, les trois doses administrées (6mg, 12mg et 36 mg) ont atteint leur critère principal d'évaluation : une perte de poids supérieure à celle du placebo. Les participants prenant la dose la plus élevée du traitement ont perdu en moyenne 12,4 % de leur poids.

General Mills

Au premier trimestre de l'exercice 2025/2026, les ventes de General Mills ont diminué de 7 %, à 4,52 milliards de dollars. Elles dépassent très légèrement le consensus de 4,51 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation ajusté de 711 millions de dollars a reculé de 18 % en devises constantes. Le bénéfice ajusté par action a diminué de 20%, à 86 cents. En revanche, le bénéfice net attribuable s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 108%. La marge bénéficiaire d'exploitation ajustée a diminué de 210 points de base pour s'établir à 15,7%.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a dévoilé de nouvelles données issues d'une étude de phase 3 qui a démontré l'efficacité de son produit Icotrokinan, en comparaison au Deucravacitinib de Bristol Myers Squibb vendu sous la marque Sotyktu, chez des patients atteints de psoriasis en plaques modérée à sévère. Le traitement de Johnson & Johnson a démontré une amélioration de la cicatrisation cutanée aux semaines 16 et 24 ainsi que des taux d'évènements indésirables similaires à ceux du placebo.

Nvidia

L'autorité chinoise de régulation de l'internet a interdit aux plus grandes entreprises technologiques du pays d'acheter les puces d'intelligence artificielle de Nvidia, affirme le Financial Times. Cette décision intervient alors que Pékin accentue ses efforts dans ce domaine pour stimuler son industrie nationale et concurrencer les États-Unis.

Tesla

Tesla aurait conclu des accords confidentiels afin de régler deux procès liés à deux accidents mortels qui ont eu lieu en 2019 en Californie, affirme Reuters, qui cite des documents judiciaires. Ceux-ci impliqueraient le logiciel d'aide à la conduite du constructeur américain de véhicules électriques.

Workday

L'investisseur activiste Elliott Management a pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le spécialiste américain des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines Workday. Le titre de ce dernier est anticipé en forte hausse peu avant l'ouverture. Selon Reuters, Elliott Management a fait l'éloge du PDG et du directeur financier de Workday, soulignant les progrès importants réalisés ces dernières années et qualifiant l'équipe de direction de l'entreprise d'éprouvée et efficace.