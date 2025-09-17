 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chimie: la Franco-marocaine Ilham Kadri va quitter la tête du groupe belge Syensqo
information fournie par Boursorama avec AFP 17/09/2025 à 17:24

Ilham Kadri à Anvers, le 26 février 2025. ( AFP / JOHN THYS )

Ilham Kadri à Anvers, le 26 février 2025. ( AFP / JOHN THYS )

La dirigeante de Syensqo et précédemment de Solvay , Ilham Kadri, une des rares femmes dirigeantes dans le secteur de l'industrie, va quitter ses fonctions en janvier 2026, a annoncé le groupe belge de chimie dans un communiqué mercredi.

Elle passera le relais le 1er janvier 2026 à l'Américain Mike Radossich.

Figure du secteur, Franco-marocaine de 56 ans, Ilham Kadri a passé six ans à la tête de Solvay puis de Syensqo, entité issue d'une scission avec Solvay en décembre 2023.

Elle va rester aux côtés de l'entreprise en tant que "conseillère spéciale" afin d'assurer une "transition en douceur", selon le communiqué de Syensqo.

M. Radossich "allie une vaste expérience de l'industrie chimique à une connaissance approfondie de notre activité", a estimé la présidente du conseil d'administration de l'entreprise, Rosemary Thorne.

Quant à Mme Kadri, elle a été "une voix déterminante pour nos deux entreprises et pour l'ensemble du secteur", a souligné Mme Thorne, qui l'a remerciée "chaleureusement pour son mandat impressionnant et transformateur".

Mme Kadri, qui a dirigé le spécialiste américain des produits d'hygiène et de nettoyage Diversey de 2013 à 2018, avait succédé à Jean-Pierre Clamadieu, parti présider Engie, à la tête de Solvay, en 2019.

"Diriger Solvay puis Syensqo a été le point culminant de ma carrière", a-t-elle réagi, citée dans le communiqué de Syensqo.

Elle préside depuis 2024 et pour une durée de deux ans la Fédération européenne des industries chimiques (Cefic).

