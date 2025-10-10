Wall Street en mauvaise posture ; Levi Strauss aussi

(AOF) - Les marchés actions américains sont plongés dans le rouge entre poursuite du shutdown et nouvelles tensions commerciales entre Washington et Pékin. Donald Trump a menacé de ne pas rencontrer son homologue chinois, comme prévu, et d'augmenter fortement les droits de douane sur les produits chinois. Principal indicateur du jour, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est ressorti meilleur qu'annoncé en octobre. Côté valeurs, Levi Strauss souffre en Bourse sur fond d'impact des droits de douane. Le Dow Jones recule de 1% à 45896 points et le Nasdaq Composite de 0,2,2% à 22518 points.

Levi Strauss dévisse de 10,15%, à 22,05 dollars. En dépit d'une solide performance engrangée au troisième trimestre et du relèvement de ses prévisions annuelles, le géant américain du jean inquiète les investisseurs après avoir prévenu que les droits de douane allaient peser sur sa marge au quatrième trimestre. Le groupe a déclaré un bpa de 34 cents, là où le consensus ciblait 31 cents et un chiffre d'affaires, conforme aux prévisions, de 1,54 milliard de dollars, soit une croissance de 6% en données publiées et de 7% en données comparables.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 55 en octobre, contre 55,1 en septembre. Il était attendu à 54,1.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bristol-Myers Squibb

Orbital Therapeutics et Bristol Myers Squibb et ont signé un accord définitif portant sur l'acquisition du premier par le second. Pour cette opération, BMS versera 1,5 milliard de dollars en numéraire à la clôture de l'acquisition de sa cible. D'ici là, les deux entreprises continueront d'opérer comme des sociétés distinctes et indépendantes.

Levi Strauss

Qualcomm

La Chine a ouvert une enquête antitrust sur l'acquisition par Qualcomm, du fournisseur de technologies pour véhicules connectés Autotalks, une transaction annoncée en juin, rapporte Bloomberg. En septembre, Pékin avait jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies. La Chine fait pression sur les sociétés technologiques américaines alors qu'elle est engagée dans un bras de fer avec les Etats-Unis à propos des droits de douane.