Wall Street: en légère hausse avec les espoirs sur la Chine

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son mouvement de hausse mardi matin, la tendance étant principalement soutenue par l'annonce d'un plan de relance économique en Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance dans le vert.



Pékin a dévoilé dans la nuit une impressionnante série de mesure destinées à stimuler son économie, allant d'une baisse des taux hypothécaires pour les prêts immobiliers à une prochaine réduction du ratio des réserves obligatoires.



La banque centrale chinoise prévoit par ailleurs de créer de nouveaux outils de politique monétaire afin de soutenir le marché boursier et d'encourager les fonds à se diriger vers les marchés de capitaux.



Bon nombre de stratèges se montrent globalement satisfaits quant aux initiatives qui ont été adoptées.



'Même s'il ne s'agit pas d'un 'bazooka', les mesures prises par les autorités chinoises sont pertinentes et ciblées par rapport aux difficultés que rencontre le pays depuis quelques années', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



D'autres considèrent au contraire que cet ensemble de mesures n'apportera qu'un soulagement de courte durée.



'Ces décisions monétaires vont donner un peu de temps pour résoudre des problèmes structurels biens ancrés', reconnaissent les équipes de Commerzbank.



'Mais au final, ces difficultés ne vont pouvoir être solutionnées que par une politique gouvernementale optant pour les bonnes réformes', souligne la banque allemande.



D'un point de vue sectoriel, le compartiment des matières premières devrait notamment bénéficier aux espoirs en Chine.



Mais les marchés d'actions américains pourraient aussi être tentés de marquer une pause après les nombreux records inscrits au cours des dernières séances, et alors que le S&P 500 est en hausse de près de 20% depuis le début



Côté statistiques, la séance sera essentiellement animée par l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait avoir progressé en septembre sous l'effet de l'action accommodante de la Fed.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuit sa remontée à 3,80%, un facteur de nature à freiner la progression des indices boursiers.



Les cours du pétrole sont en baisse en réaction à l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis.



Les espoirs sur l'évolution de la conjoncture en Chine soutiennent les cours pétroliers, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui grimpe de 2,6% à 72,2 dollars.





