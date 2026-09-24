Wall Street en légère baisse, la guerre USA-Iran au premier plan

par Noel Randewich et Johann M Cherian

La Bourse de New York a fini en légère baisse jeudi, remontant une partie de ses pertes initiales, en raison de l'incertitude à propos du conflit au Moyen-Orient qui provoque une flambée des prix pétroliers et une hausse des rendements obligataires.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,31% à 51.349,98 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,02% à 7.704,13 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,01% à 26.939,37 points.

En repli en début de séance, le S&P-500 et le Nasdaq ont en partie rebondi après que Reuters a rapporté, citant des sources informées, que les Etats-Unis et l'Iran étudiaient la possible mise en oeuvre d'étapes destinées à sortir de leur conflit, avec en premier lieu le déblocage par Téhéran du détroit d'Ormuz et la levée par Washington de son blocus économique.

Wall Street avait fini dans le rouge mercredi à la suite de commentaires du président iranien Massoud Pezeshkian, qui a déclaré à la tribune des Nations unies que son pays n'abdiquerait pas face aux Etats-Unis et a dénoncé la rhétorique de Donald Trump. La veille, à la même place, le président américain a menacé d'"annihiler" l'Iran à défaut d'accord.

Dans ce contexte, et alors que les Houthis du Yémen ont revendiqué jeudi de nouvelles attaques contre des "cibles sensibles" en Arabie saoudite, les prix du pétrole ont grimpé, le Brent LCOc1 prenant plus de 3% à près de 107 dollars le baril.

"Cela renforce l'idée que nous faisons face actuellement à un seul catalyseur majeur du marché", a noté Bill Northey, directeur des investissements chez U.S. Bank Wealth Management.

"Tout est lié au pétrole et à l'inflation, à leur effet sur les taux d'intérêt, avec des conséquences pour les marchés financiers", a-t-il ajouté.

Les rendements obligataires ont progressé. Les bons du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR ont atteint un plus haut depuis 2004.

Selon des données FedWatch de CME, les traders misent à près de 70% sur la probabilité que la Réserve fédérale américaine (Fed) relèvera en octobre ses taux d'intérêt pour un deuxième mois consécutif.

Alors que l'intelligence artificielle (IA) devait faire partie des principaux thèmes de discussion du sommet entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping à Washington, les grandes valeurs technologiques ont connu une séance contrastée.

Microsoft MSFT.O et Broadcom AVGO.O ont décliné, tandis qu'Advanced Micro Devices AMD.O a enregistré des gains. Meta Platforms META.O a aussi progressé, de 4,5%.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)