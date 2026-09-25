On peut voir l'enseigne « Wall St. » à l'extérieur de la Bourse de New York

par Noel Randewich et Johann M Cherian

La Bourse ‌de New York a fini en légère baisse jeudi, remontant une partie de ses pertes initiales, en raison de ​l'incertitude à propos du conflit au Moyen-Orient qui provoque une flambée des prix pétroliers et une hausse des rendements obligataires.

L'indice Dow Jones a cédé 0,31% à 51.349,98 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,02% à 7.704,13 points.

Le ​Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,01% à 26.939,37 points.

En repli en début de séance, le S&P-500 et le Nasdaq ont en partie ​rebondi après que Reuters a rapporté, citant des sources ⁠informées, que les Etats-Unis et l'Iran étudiaient la possible mise en oeuvre d'étapes destinées à sortir de ‌leur conflit, avec en premier lieu le déblocage par Téhéran du détroit d'Ormuz et la levée par Washington de son blocus économique.

Wall Street avait fini dans le rouge mercredi à ​la suite de commentaires du président ‌iranien Massoud Pezeshkian, qui a déclaré à la tribune des Nations unies que ⁠son pays n'abdiquerait pas face aux Etats-Unis et a dénoncé la rhétorique de Donald Trump. La veille, à la même place, le président américain a menacé d'"annihiler" l'Iran à défaut d'accord.

Dans ce contexte, et alors que les Houthis ⁠du Yémen ont revendiqué ‌jeudi de nouvelles attaques contre des "cibles sensibles" en Arabie saoudite, les prix du pétrole ont ⁠grimpé, le Brent prenant plus de 3% à près de 107 dollars le baril.

"Cela renforce l'idée que nous ‌faisons face actuellement à un seul catalyseur majeur du marché", a noté Bill Northey, directeur des ⁠investissements chez U.S. Bank Wealth Management.

"Tout est lié au pétrole et à l'inflation, ⁠à leur effet sur les ‌taux d'intérêt, avec des conséquences pour les marchés financiers", a-t-il ajouté.

Les rendements obligataires ont progressé. Les bons du ​Trésor américain à 30 ans ont atteint un plus haut ‌depuis 2004.

Selon des données FedWatch de CME, les traders misent à près de 70% sur la probabilité que la Réserve fédérale américaine (Fed) relèvera ​en octobre ses taux d'intérêt pour un deuxième mois consécutif.

Alors que l'intelligence artificielle (IA) devait faire partie des principaux thèmes de discussion du sommet entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping à Washington, les ⁠grandes valeurs technologiques ont connu une séance contrastée.

Microsoft et Broadcom ont décliné, tandis qu'Advanced Micro Devices a enregistré des gains. Meta Platforms a aussi progressé, de 4,5%.

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(Rédigé par Jean Terzian)