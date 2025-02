Wall Street: en légère baisse après les records de la veille information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 17:46









(CercleFinance.com) - Après ses records de la veille, Wall Street repart à la baisse mercredi dans le sillage de la menace de Donald Trump de relever les droits de douanes sur l'automobile, qui réveille les craintes d'une guerre commerciale à grande échelle.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 44.439,1 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 20.011,3 points.



Le président américain a menacé hier de relever de 25% les droits de douane sur les automobiles importées aux Etats-Unis, mais aussi sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques en provenance de l'étranger.



Ce regain de tension sur le commerce international a également fait vaciller les grands marchés mondiaux: la Bourse de Tokyo a fini la journée en baisse de 0,3% tandis qu'en Europe, le DAX s'apprêtait à finir la séance sur des pertes de presque 2%.



Les propos de Donald Trump sont venus accentuer une tension toujours très vive sur les questions commerciales, qui fait redouter une aggravation des différends commerciaux entre les Etats-Unis et leurs partenaires.



Le président américain avait déjà annoncé la mise en place de droits de douane 'réciproques', une initiative prévue au mois d'avril, en plus de ceux sur l'acier et l'aluminium attendus le mois prochain et des surtaxes sur les produits venant du Canada et du Mexique, qui doivent prendre effet le 4 mars.



Les indicateurs économiques publiés dans la matinée ne sont pas venus contrecarrer l'impact négatif du regain de tensions commerciales sur la tendance.



Le Département du Commerce a fait état d'une chute de 9,8% des mises en chantier de logements en janvier par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.366.000 en rythme annualisé.



Les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - sont pour leur part restées atones (+0,1%) à 1.483.000 le mois dernier.



Les investisseurs attendent par ailleurs les 'minutes' de la Fed, qui seront publiées dans l'après-midi, avec l'espoir de pouvoir se faire une idée plus précise quant à l'évolution du calendrier de l'assouplissement monétaire de la banque centrale américaine.



La crainte d'une détérioration des relations commerciales se traduit par une remontée des rendements obligataires, sachant que l'implantation de surtaxes fait redouter une accentuation de l'inflation susceptible de conduire la Fed à freiner ses baisses de taux.



Le rendement à 10 ans des emprunts du Trésor américain revient en direction de 4,55%.



Sur le marché des changes, le dollar est porté par le retour des tensions commerciales et la remontée des rendements obligataires, ce qui fait reculer l'euro sous le seuil de 1,0420 face au billet vert.



Les cours du pétrole alignent une troisième séance de progression en réaction à la frappe d'un oléoduc russe par des drones ukrainiens, qui pourrait réduire de 30% les exportations de pétrole du Kazakhstan.



Le contrat mars sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,1% à près de 72,7 dollars.





