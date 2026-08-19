Wall Street en léger rebond avec le repli des rendements obligataires

par Sinéad Carew et Avinash P

La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi, rebondissant après ses pertes de la veille, dans le sillage du repli des rendements obligataires et de la hausse du secteur des soins de santé, porté par les gains impressionnants de Moderna.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,22%, ou 119,65 points, à 53.463,05 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 16,22 points, soit 0,21%, à 7.707,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 41,38 points (0,16%) à 26.331,09 points.

Les investisseurs ont à peine réagi à la publication, dans l'après-midi, du compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale (Fed), selon lequel les responsables de la banque centrale américaine ont exprimé des préoccupations accrues à propos de l'inflation, "plusieurs" d'entre eux se disant prêts à relever les taux d'intérêt.

De "nombreux" participants à la réunion des 28-29 juillet sont convenus qu'il faudrait resserrer la politique monétaire si l'inflation ne revenait pas vers l'objectif de 2% de la Fed, est-il écrit dans le document.

Au centre des préoccupations, lors de la séance, la baisse du rendement des bons du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR après que le département américain du Trésor a annoncé son intention de doubler le montant de son opération de rachat de titres. Leur rendement avait atteint mardi un pic depuis 2007.

Cela a favorisé l'appétit des investisseurs pour le risque, comme l'a noté Carol Schleif, stratégiste en chef de BMO Private Wealth, selon laquelle une "bouée de sauvetage" a été envoyée par le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, alors que les valeurs à risque - au premier rang desquels les valeurs technologiques - avaient subi des pertes ces derniers jours.

Parmi les principaux mouvements, Moderna MRNA.O a bondi de près de 177% après que le laboratoire a annoncé que son vaccin ARNm développé avec Merck MRK.N pour lutter contre le cancer de la peau a donné des résultats convaincants lors d'un essai clinique de phase avancée. Le titre de Merck MRK.N a pris 12,6%, soit la meilleure performance du jour sur le Dow Jones.

Ces gains ont profité au secteur des soins de santé dans son ensemble, avec une hausse de 3,5% qui constitue son record depuis avril 2025 et un plus haut ce mercredi parmi les secteurs majeurs du S&P-500. D'autres groupes du secteur, dont Novavax

NVAX.O et BioNTech BNTX.O , ont aussi terminé dans le vert.

A noter également, Target TGT.N a progressé de 4,3% après avoir relevé ses prévisions annuelles. Lowe LOW.N a fini en hausse de 2% en dépit de prévisions annuelles revues à la baisse. Estée Lauder EL.N a grimpé de 16,3% après avoir communiqué une prévision de bénéfice annuel supérieure aux attentes de Wall Street.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)