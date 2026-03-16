Wall Street en hausse, tirée par les technos et l'IA

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Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené lundi la hausse des principaux indices de Wall Street, tiré notamment par Meta, tandis que le conflit au Moyen-Orient continuait de limiter l'appétit pour le risque.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,83%, ou 387,94 points, à 46.946,41 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 67,19 points, soit 1,01% à 6.699,38 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 268,82 points, soit 1,22% à 22.374,178 points.

Meta META.O a gagné 2,32% après une information de Reuters selon laquelle la société prévoit de réduire ses effectifs d'au moins 20% pour compenser le coût de ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle et préparer des gains d'efficacité permis par les outils assistés par l'IA.

L'IA devrait rester au centre de l'attention cette semaine, le directeur général de Nvidia NVDA.O devant présenter de nouvelles puces et logiciels lors de la conférence annuelle des développeurs du groupe plus tard dans la journée. Le fabricant de semi-conducteurs a progressé de 1,62%.

Le taïwanais Foxconn 2317.TW , principal fabricant de serveurs de Nvidia, a publié lundi une prévision robuste de chiffre d'affaires trimestriel.

Tesla TSLA.O a avancé 1,11%, Elon Musk indiquant que le projet Terafab de production de puces IA serait lancé dans sept jours. Le fabricant de puces Micron MU.O a grimpé de 3,68% après l'annonce d'un second site de production à Taïwan.

Le léger repli des cours du brut a également offert un peu de répit au marché.

L'impact de la hausse des coûts de l'énergie devrait occuper une place importante dans les réunions des banques centrales cette semaine. La Réserve fédérale évalue le coût des droits de douane et les signes de faiblesse du marché de l'emploi avant sa décision sur les taux lors de sa réunion à venir.

"Il y a plusieurs raisons de prendre avec prudence les signaux issus de cette réunion. D'abord, un mouvement des prix du pétrole dans un sens ou dans l'autre pourrait rapidement modifier la réflexion de la Fed, et ensuite, les marchés pourraient légèrement relativiser les messages du président (Jerome) Powell, étant donné qu'il s'agira de l'une des dernières réunions de son mandat", a déclaré James McCann, économiste senior chez Edward Jones, dans une note.

La Fed est largement attendue sur un statu quo à l'issue de sa réunion de deux jours mercredi. Les opérateurs ont repoussé au-delà d'octobre leurs attentes d'une baisse d'au moins 25 points de base, selon des données compilées par LSEG, alors qu'ils prévoyaient auparavant une réduction en juillet.

(version française Nicolas Delame)