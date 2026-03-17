Frappes d'envergure sur l'Iran et le Liban, Trump déçu par ses alliés

Un portrait du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre, est brandi au cours des funérailles de membres d'une milice irakienne pro-Téhéran à Bagdad, le 17 mars 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Téhéran est sous d'intenses frappes mardi, tout comme l'Irak, le Golfe et le Liban, au 18e jour d'une guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis dans laquelle Donald Trump peine à obtenir l'aide militaire de ses alliés.

Les cours du pétrole s'envolaient de 5% en Asie, plombés par les inquiétudes des marchés, face à un conflit qui dégrade les installations énergétiques du Golfe et empêche les navires de franchir le stratégique détroit d'Ormuz.

Des habitants de Téhéran ont passé une nuit éprouvante, marquée par de fortes pluies, des coups de tonnerre et des éclairs zébrant le ciel nocturne, sur fond d'intenses bombardements.

A Bagdad, quatre personnes ont été tuées à l'aube par des tirs de missiles dans un quartier huppé qui, selon une source issue des groupes armés pro-Téhéran, hébergeait des conseillers iraniens.

L'ambassade des Etats-Unis dans la capitale irakienne a été attaquée deux fois, à quelques heures d'intervalle lundi et mardi. Un journaliste de l'AFP a vu la défense antiaérienne intercepter un projectile et un autre engin tomber sur la représentation diplomatique, provoquant une explosion puis une volute de fumée noire.

Un projectile est également tombé sur le toit d'un hôtel situé dans la même Zone verte ultraprotégée. Des drones avaient visé en fin de soirée l'un des principaux champs pétroliers du sud de l'Irak, à l'arrêt, et déjà pris pour cible vendredi dernier.

L'Irak est ainsi aspiré par un conflit qu'il voulait éviter à tout prix: les groupes pro-iraniens revendiquent quotidiennement des attaques de drone contre des intérêts américains ou des sites pétroliers. Ils sont visés en retour par des frappes américaines ou israéliennes.

La guerre "menace de réduire à néant deux décennies d'efforts (...) pour établir un Irak pleinement souverain, politiquement uni, économiquement sûr et réintégré au sein du monde arabe", note le Soufan Center à New York, spécialiste des questions de sécurité.

- 1.900 frappes sur les EAU -

Dans le Golfe, un journaliste de l'AFP a entendu plusieurs explosions à Doha, après l'annonce par les autorités de l'interception d'un missile.

Une personne a été tuée par la chute de débris d'un missile intercepté à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis. A Dubaï, une alerte diffusée par téléphone a averti les habitants de la ville la plus peuplée des Emirats de "se mettre immédiatement à l'abri" en raison de "menaces potentielles de missiles". Trois explosions ont été entendues.

La zone industrielle pétrolière de Fujaïrah, sur la côte est des Emirats, a aussi été visée par une nouvelle attaque de drones qui a provoqué un incendie mais sans faire de blessés, selon les autorités.

Un drapeau iranien géant déployé sur la façade d'un immeuble à Téhéran, le 15 mars 2026 ( AFP / Atta KENARE )

L'Iran a tiré plus de 1.900 missiles et drones sur les Emirats, plus que tout autre pays ciblé par Téhéran depuis le début de la guerre. La République islamique prend pour cible des intérêts américains dans le Golfe, ainsi que des infrastructures civiles, notamment des monuments, des aéroports, des ports et des installations pétrolières.

L'agence maritime britannique UKMTO a par ailleurs rapporté qu'un nouveau tanker avait été endommagé par un "projectile inconnu" alors qu'il était à l'ancre dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz.

Quant au Liban, aspiré par la guerre depuis le 2 mars, des avions israéliens ont bombardé des quartiers de la banlieue sud de la capitale, selon l'agence officielle Ani. Le Hezbollah pro-iranien a de son côté affirmé avoir attaqué des soldats et des tanks israéliens dans plusieurs villages du sud du pays, près de la frontière avec Israël.

- Trump surpris par l'Iran -

Des blindés et des soldats israéliens rassemblés près de la frontière libanaise, le 16 mars 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Donald Trump ne cache plus sa frustration face au peu de succès de son appel à ses alliés pour qu'ils participent à la sécurisation du détroit.

"Nous encourageons vivement les autres pays à s'impliquer avec nous (...) et avec beaucoup d'enthousiasme", a-t-il déclaré lundi.

Il a par ailleurs admis être surpris par la réponse iranienne à l'attaque du 28 février, en particulier les frappes sur les pays du Golfe.

"Personne ne s'y attendait. Nous avons été choqués", a-t-il affirmé. "Les plus grands experts, personne ne pensait qu'ils allaient frapper" dans le Golfe. "C'étaient, je ne dirais pas des pays amis, (...) plutôt des pays neutres".

Un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent par le détroit d'Ormuz.

Le président américain espérait notamment l'aide des pays de l'Otan pour le sécuriser. Mais en Europe, l'Allemagne et la Grande-Bretagne excluent une opération de l'Alliance atlantique. Japon et Australie, alliés historiques des Etats-Unis, ont eux aussi écarté l'envoi de navires de guerre.

Mardi, Pékin n'est pour sa part pas revenu sur la question de la sécurité du détroit, mais a annoncé l'envoi d'aide humanitaire à l'Iran, la Jordanie, le Liban et l'Irak.

"La guerre a entraîné une grave catastrophe humanitaire pour les populations de l'Iran et d'autres pays de la région. La Chine exprime sa sympathie et adresse sa compassion aux populations des pays concernés", a indiqué Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.