Wall Street en hausse, résultats et inflation rassurent

par Stephen Culp et Avinash P

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que les résultats trimestriels solides publiés par plusieurs banques américaines et des données rassurantes sur l'inflation ont compensé les préoccupations liées au regain des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,02%, ou 10,02 points, à 52.508,66 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 28,55 points, soit 0,38%, à 7.543,89 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 233,83 points (0,90%) à 26.107,01 points.

Des données publiées dans la journée par le département américain du Travail montre que l'inflation aux Etats-Unis s'est atténuée plus qu'attendu en juin, principalement en raison du recul des prix de l'énergie à la suite d'avancées dans les négociations de paix entre Washington et Téhéran.

Mais la reprise des hostilités entre les deux pays, ces derniers jours, a provoqué un rebond des prix du pétrole, affectés depuis février dernier par le conflit au Moyen-Orient et la fermeture du crucial détroit d'Ormuz.

Les marchés financiers misent désormais à 83,4% sur des taux d'intérêt inchangés lors de la réunion de juillet de la Réserve fédérale (Fed), contre 58,3% lundi, avant la publication du rapport sur les prix à la consommation.

Une hausse des taux de 25 points de base est anticipée d'ici la fin de l'année, selon des données FedWatch de CME.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a été mardi auditionné par une commission du Congrès américain pour la première fois depuis sa nomination à la tête de la banque centrale. Il a expliqué les projets de la Réserve fédérale pour contrôler les pressions inflationnistes, sur fond de hausse des prix énergétiques et de craintes d'un regain de l'inflation.

"Il semble que le rapport sur l'inflation a affaibli l'hypothèse que la Fed relève les taux d'intérêt", a commenté Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services,

à Hammond dans l'Indiana. "Cela met la Fed un peu à l'abri, pour le moment", a-t-il ajouté. "(Kevin Warsh) dit que l'on peut ramener l'inflation à la baisse, et c'est ce voulait entendre que les gens auxquels il s'adressait".

La saison des résultats trimestriels a été lancée par de grandes banques américaines, qui ont publié des résultats solides.

Goldman Sachs GS.N a pris 9% après avoir dépassé les attentes, profitant notamment de l'incertitude géopolitique pour renforcer ses activités de trading. JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N ont également progressé, respectivement de 2,5% et 1,9%, après avoir communiqué des bénéfices supérieurs au consensus.

A noter également, la dégringolade d'IBM IBM.N , qui a cédé 25,2% après avoir prévenu que son chiffre d'affaires trimestriel serait inférieur aux attentes de Wall Street.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)