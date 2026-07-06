Avions de chasse : Netanyahu exhorte les Etats-Unis à ne pas vendre de F-35 à la Turquie

Selon le Premier ministre israélien, la livraison de chasseurs américains constituerait une menace pour "l'équilibre des forces au Moyen-Orient".

La Turquie avait été exclue du programme F-35 en 2019 (illustration) ( AFP / JOHN THYS )

Benjamin Netanyahu a appellé les Etats-Unis à ne pas vendre d'avions de combat F-35 à la Turquie, où Donald Trump est attendu pour un sommet de l'Otan, dans une interview à Fox News. "Je ne pense pas qu'il faille leur fournir des F-35 ou les moteurs pour leurs avions de combat, car cela perturberait l'équilibre des forces au Moyen-Orient", a argumenté Benjamin Netanyahu.

Washington a exclu en 2019 Ankara du programme de F-35 suite à l'acquisition par les Turcs du système russe de défense antimissile S-400 en 2017.

Vente possible sur décision du Congrès

Interrogé en juin sur un possible accès de la Turquie aux F-35, le président américain avait répondu qu'il allait prochainement rendre le président turc Recep Tayyip Erdogan "très heureux". Une telle décision nécessite toutefois le feu vert du Congrès, ce qu'a rappelé le vice-président JD Vance, présent aux côtés de Donald Trump dans le Bureau ovale pendant cet échange.

Le F-35 de Lockheed Martin, le plus sophistiqué des avions de combat américains, a été développé par les Etats-Unis en partenariat avec d'autres pays de l'Otan, dont la Turquie est membre, dans le cadre d'un programme appelé Joint Strike Fighter (JSF). Le sommet de l'Otan, organisé mardi et mercredi en Turquie, réunira les dirigeants des 32 Etats membres de l'Alliance atlantique.