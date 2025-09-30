 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street en hausse malgré le spectre d’un possible shutdown, Electronic Arts progresse
information fournie par AOF 30/09/2025 à 08:01

(AOF) - Les indices américains ont clôturé dans le vert. Le Dow Jones a gagné 0,15% à 46316 points. Le Nasdaq a progressé de 0,48% à 22591 points. Les indices ne semblent pas trop s’inquiéter de l’approche d’un shutdown aux États-Unis. Il se produirait si aucun accord n'est trouvé entre le président Donald Trump et les parlementaires sur le budget américain. Dans ce cas, plusieurs administrations fédérales devraient fermer temporairement leurs portes, ce qui pourrait, à terme, paralyser le pays. Côté valeurs, Electronic Arts a fini en hausse après son rachat par un consortium d’investisseurs.

Electronic Arts (+4,50%, à 202,05 dollars) va être racheté par un consortium d’investisseurs composé du PIF (le fonds public d’investissement d’Arabie saoudite), Silver Lake et Affinity Partners, deux sociétés américaines de capital-investissement et sortira de la cote boursière. Le spécialiste des jeux vidéo a signé un accord définitif avec ce consortium qui financera cette opération entièrement en numéraire. L’opération valorise Electronic Arts à environ 55 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Au mois d’août, les promesses de ventes de logements ont bondi de 4% aux États-Unis, là où les analystes tablaient sur une progression de seulement 0,2%. Au mois de juillet, elles avaient reculé de 0,3%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Johnson & Johnson

Johnson & Jonhson a annoncé l'approbation par les autorités sanitaires américaines (FDA) de Tremfya, pour le traitement des enfants atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie, et du rhumatisme psoriasique actifs chez les enfants de six ans et pus, pesant au moins 40 kg. La décision de la FDA intervient après les résultats d'une étude révélant que des enfants traités avec Tremfya obtenaient des taux élevés d'éclaircissement cutané par rapport au placebo après 16 semaines de traitement.

Lockheed Martin

Sikorsky, une société du groupe Lockheed Martin a remporté un contrat de 10,855 milliards de dollars auprès de la marine américaine pour la construction d'un maximum de 99 hélicoptères CH-53K King Stallion destinés au Corps des Marines des États-Unis sur une période de cinq ans. Il s'agit de la plus importante commande jamais enregistrée pour cet appareil.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum est en discussion pour vendre sa division chimique OxyChem dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 10 milliards de dollars, selon un rapport du Financial Times publié dimanche. Cette entreprise pétrolière et gazière américaine devrait annoncer l'accord dans les semaines à venir, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute, rapporte le quotidien économique et financier britannique, citant deux personnes familières avec le dossier.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

