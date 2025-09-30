Pernod Ricard recule : HSBC réduit sa cible

(AOF) - En repli de plus de 2% ce matin, Pernod Ricard cède désormais 0,88%, à 82,98 euros, affichant une des plus fortes baisses au sein du CAC 40. Le titre du groupe de vins et spiritueux se replie après une note défavorable de HSBC. Le broker reste à Conserver mais a abaissé l'objectif de cours de 90 à 87 euros. " Les ventes de Pernod au premier trimestre devraient subir des pressions sur plusieurs fronts. Aux États-Unis, les ventes restent négatives, une situation qui devrait s'aggraver en raison du déstockage consécutif à certains achats anticipés liés aux droits de douane ", souligne HSBC.

L'activité de Pernod Ricard en Asie devrait également connaître une forte baisse en raison du climat morose qui règne à l'approche de la fête de la mi-automne en Chine, de la poursuite du déstockage des distributeurs, de l'absence de ventes de cognac dans les boutiques hors taxes et de la faiblesse du marché indien due à la forte augmentation des droits d'accise dans l'État du Maharashtra.

" Nous prévoyons donc une baisse de 7,5% des ventes organiques. Les effets négatifs des taux de change et l'impact des cessions devraient entraîner une baisse d'environ 15% des ventes déclarées ", fait savoir HSBC.

En revanche, les trimestres suivants devraient connaître une amélioration, même si les conditions sous-jacentes du marché devraient rester difficiles. " En particulier, la pression sur les principaux comptes de vente au détail en Chine devrait persister et nous ne voyons encore aucun signe d'amélioration sur le marché américain, où Pernod continue d'afficher des performances inférieures à la moyenne, bien qu'à un rythme légèrement moins soutenu ", observe HSBC.

Il y a plus de 15 jours, l'action Pernod Ricard avait enregistré la plus forte baisse de l'indice CAC 40, suite à la dégradation des analystes de Morgan Stanley. Ces derniers étaient passés de Pondération en ligne à Sous-pondérer, en réduisant leur objectif de cours de 90 à 85 euros. " Le titre Pernod Ricard est surévalué et il existe un risque important de révisions à la baisse des bénéfices ", estimait ces analystes.

Fin août, Pernod Ricard a dévoilé des résultats annuels mitigés sur l'exercice 2024/2025. Son chiffre d'affaires s'est replié de 3% en organique et de 5,5% en publié pour s’élever à 10,95 milliards d'euros. Le résultat opérationnel a atteint 2,95 milliards d'euros, en déclin organique de 0,8% et de 5,3% en publié. En revanche, le résultat net part du groupe s'est affiché à 1,626 milliar d'euros, soit une croissance de 10%. Le free cash flow était en hausse de 18%, ressortant à 1,133 milliard d'euros.

Le numéro deux mondial des vins et des spiritueux table sur l'exercice 2025/2026, sur une amélioration des " tendances du chiffre d'affaires organique " au deuxième semestre.

Sur cet exercice à venir, qualifié d'année de transition par Pernod Ricard, le groupe va " se focaliser sur la protection autant que possible de sa marge opérationnelle organique notamment via un strict contrôle des coûts et le déploiement de ses initiatives d'efficacités ".

Points clés

- Numéro 2 mondial, derrière Diageo, des vins et spiritueux, né en 1975 de la fusion entre Pernod, fondé en 1805, et Ricard, en 1932 ;

- Activité de 11,6 Mds€ apportée à 62 % par les 12 marques stratégique internationales, 18 % par les marques Prestige, à 18 % par les 13 marques stratégiques locales, 7 % par les spécialités et 4 % par les vins stratégiques ; - 4 pays-phare –Etats-Unis pour 19 %, Inde (12 %), Chine (10 %) et France (5 %) ;

- Fortes positions dans les alcools blancs, rhums et anisés (n° 1 mondial), les whiskies et liqueurs (n° 2), les cognacs, brandies et amers (n° 3) ;

- Ambition de forte croissance des revenus et des marges à partir de l’identification de 4 accélérateurs -positionnement unique par marque, services premium et luxes accélération digitale- et un outil -La Conviviality Platform d’optimisation du potentiel des marques ;

- Capital détenu à 14,06 % (20,09% des droits de vote) par la famille fondatrice, devant les salariés (2,3% et 1,77%) et le groupe Bruxelles-Lambert (7,6 % et 12,8 %), Alexandre Ricard étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires, « du terroir au comptoir » :

- organisation décentralisée entre le siège, 6 sociétés de marques -Absolut, Chivas, Martell-Mumm-Perrier-Jouët, Irish Distillers, Pernod-Ricard et Havana Club- et 5 sociétés de marché en support des marques internationales et locales,

- recentrage du portefeuille sur le premium : vers la cession début 2025 de la division de vins et identification des marques dites « Prestige », axe de croissance à long terme,

- face au recul des revenus, de 3 %, au 3ème trimestre, focus sur la reprise des ventes, déploiement des initiatives d’efficacité, notamment en Inde, et des Key Digital Programs,

- grande discipline sur les coûts, avec des économies estimées à 1 Md€ de 2025/26 à 2028/29, afin de maintenir le taux de marge opérationnelle,

- distribution par un réseau propre dont une unité opérationnelle d’e-commerce (The Whisky Exchange, Drinks&Co et Bodeboca),

- regroupement dans un Hub unique de l’innovation (hors les sites « ready to drink » du champagne et du prestige), approche « Consumer insights » d’anticipation des tendances, expérimentation TLO -test, learn, optimize;

- Stratégie environnementale « S&R roadmap » visant la neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 : zéro émission nette de CO2 pour les opérations propres,

- préservation des 350 terroirs par agriculture régénératrice, partenariats avec + 5 000 agriculteurs, maintien de la biodiversité et réutilisation des eaux,

- économie circulaire « écoSPIRITS » (zéro déchet en décharge, 100 % d’électricité renouvelable sur les sites de production…),

- emprunts et fécilités de crédits verts ;

- Structure financière dégradée au 1er semestre : face à 15,8 Mds€ de capitaux propres, 12 Mds€ de dette nette (levier de 3,5 %), l’activité générant un autofinancement libre de 440 M€.

Défis

- Forte saisonnalité : 2/3 de l'activité réalisé au 1er semestre (juillet-décembre dont 1/4 en décembre), impact négatif des parités de change sur le résultat d’exploitation ;

- Sensibilité aux droits de douane instaurés aux Etats-Unis et en Chine, avec impact sur le secteur du « retail travel » au niveau mondial ;

- Recherche d’un acquéreur du champagne Mumm ;

- Objectif 2024/25 confirmé : retour à la croissance organique des revenus et maintien de la marge opérationnelle ;

- Anticipations 2026/27 à 2028/29 ; croissance du chiffre d’affaires, entre + 4 % et + 7 % et progression de la marge opérationnelle organique.