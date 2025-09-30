États-Unis: Baisse plus forte qu'attendu de la confiance du consommateur en septembre, selon le Conference Board

Une femme porte des sacs de courses à New York
La confiance des consommateurs aux États-Unis a baissé plus que prévu en septembre, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.
L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 94,2 contre 97,8 (révisé de 97,4) en août.
Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 96,0.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)
