information fournie par Reuters • 30/09/2025 à 16:33

États-Unis: Baisse plus forte qu'attendu de la confiance du consommateur en septembre, selon le Conference Board

Une femme porte des sacs de courses à New York

La confiance des consommateurs aux États-Unis a baissé plus que prévu en septembre, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 94,2 contre 97,8 (révisé de 97,4) en août.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 96,0.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)