Wall Street en hausse grâce aux résultats des entreprises technologiques ; les rendements obligataires atteignent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour en début d'après-midi, heure de New York)

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint 4,739 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025

* Les traders tablent sur une probabilité de 69 % d'une hausse des taux de la Fed lors de la réunion de septembre

* Amazon affiche la croissance la plus rapide de son activité cloud depuis plus de quatre ans

par Karen Brettell

Les actions américaines ont progressé vendredi, les solides résultats d'Amazon et de Microsoft ayant ramené les investisseurs vers le secteur de l'IA, tandis que les rendements des bons du Trésor à long terme ont atteint de nouveaux sommets depuis plusieurs années, sur fond de craintes que la hausse des prix du pétrole n'alimente l'inflation.

Les marchés des changes sont également restés en alerte face à une nouvelle intervention, au lendemain de l’intervention des autorités japonaises pour soutenir le yen, selon une source du marché. Mercredi, Microsoft MSFT.O a prévu une solide génération de trésorerie jusqu’à l’exercice 2027. Amazon AMZN.O a emboîté le pas le lendemain en affichant sa plus forte croissance dans le cloud depuis plus de quatre ans, rassurant ainsi les investisseurs avides de preuves que les dépenses massives dans l’IA portent leurs fruits.

« On observe des baisses significatives au cours du mois, notamment dans tout ce qui touche à l’intelligence artificielle », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth. « À présent que les hyperscalers, en particulier Amazon, communiquent sur le chiffre d’affaires et la demande pour leurs services cloud — qui proviennent en grande partie des petites et moyennes entreprises —, cela a ravivé un intérêt significatif pour les entreprises du « néo-cloud » et leurs offres, dans la mesure où celles-ci s’inscrivent dans le déploiement de stratégies d’IA. »

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,47 % à 52 452,14 points, le S&P 500 .SPX a gagné 0,43 % à 7 469,60 points et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 0,55 % à 25 261,38 points. Ces hausses ont été limitées par une chute de près de 10 % du titre Apple après la publication de prévisions décevantes , qui ont montré que le fabricant de l’iPhone peinait à s’approvisionner en composants, alors que l’essor des centres de données alimenté par l’IA met à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le KOSPI sud-coréen, qui avait été malmené .KS11 , a bondi de 17,91 %, signant un retour en force record après les lourdes pertes subies en début de semaine. Cette Bourse à forte composante technologique, qui reste toutefois à environ 30 % de son plus haut historique, est devenue emblématique des fluctuations brutales du sentiment des investisseurs à l’égard des valeurs liées à l’IA.

L’indice MSCI, qui mesure l’évolution des actions à l’échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 11,73 points, soit 1,06 %, pour atteindre 1 118,77.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,12 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 0,09 %.

LES DÉCLARATIONS « HAWKISH » DE LA FED FONT GRIMPER LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont bondi après que trois membres de la Fed, qui s’étaient opposés à la décision de maintenir les taux inchangés lors de la réunion de cette semaine, ont publiquement défendu vendredi la nécessité d’une hausse des taux. La Fed a maintenu ses taux inchangés — une décision largement attendue qui correspondait aux anticipations du marché, lesquelles tablaient sur une probabilité d’environ un tiers en faveur d’une hausse. La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a déclaré vendredi que sans « une action modérée à court terme », la banque centrale américaine ne serait pas en mesure de ramener l’inflation vers son objectif de 2 %, compte tenu d’un marché du travail solide qui continue de se renforcer et des risques à la hausse pesant sur les pressions sur les prix. Ces propos font écho à des commentaires similaires formulés par la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 7,58 points de base pour s’établir à 4,739 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a progressé de 6,43 points de base pour s’établir à 5,2713 %, son plus haut niveau depuis mi-2007.

Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 69 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre. Les cours du pétrole ont progressé vendredi et s’orientaient vers une forte hausse mensuelle , les informations selon lesquelles certains pétroliers auraient été contraints de faire demi-tour dans le détroit d’Ormuz ayant incité les opérateurs à réévaluer les flux de transport maritime via cette voie navigable stratégique.

« Les amortisseurs des marchés pétroliers s’amenuisent rapidement; par conséquent, l’absence de désescalade serait nettement plus coûteuse que les précédentes vagues de tensions », a écrit Teddy Bunzel, responsable de Lazard Geopolitical Advisory chez Lazard Asset Management.

Les expéditions transitant par le détroit crucial d’Ormuz restent perturbées. La route alternative passant par le détroit de Bab el-Mandeb a également été prise pour cible par les Houthis soutenus par l’Iran, ce qui aggrave encore les perspectives.

LA BANQUE DU JAPON MAINTIENT SES TAUX AU JOUR SUIVANT SON INTERVENTION Le yen JPY= s’est raffermi de 0,17 % face au billet vert, à 159,27 pour un dollar, dans la foulée des fortes hausses enregistrées jeudi après que le Japon a procédé à une intervention consistant à acheter des yens et à vendre des dollars, selon une source du marché . Le Trésor américain a également indiqué à plusieurs banques qu’il pourrait intervenir sur le marché du yen vendredi et qu’elles devaient « se tenir prêtes à réagir », a déclaré à Reuters une source proche du dossier. La Banque du Japon (BOJ) a maintenu ses taux d’intérêt inchangés vendredi, mais a fait part de sa détermination à relever le coût de l’emprunt. Lors d’une conférence de presse, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que les risques d’inflation étaient orientés à la hausse et que la banque centrale était prête à accélérer le rythme des hausses de taux si les conditions monétaires devaient devenir accommodantes.

Les analystes soulignent que les interventions n’ont eu qu’un succès limité pour soutenir durablement le yen, et estiment que les perspectives de la devise ne devraient pas s’améliorer à moins que la Banque du Japon ne relève ses taux.

« Les fondamentaux et les indicateurs techniques du yen sont très médiocres. L’intervention n’est pas une solution crédible à long terme », a déclaré Lauren van Biljon, gestionnaire de portefeuille senior, taux et devises, chez Allspring Global Investments.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,03 % à 100,04, tandis que l’euro

EUR= s’est déprécié de 0,1 % à 1,1515 dollar.

Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 1,45 % à 4 043,12 dollars l'once.