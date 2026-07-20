Wall Street en hausse grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs ; les résultats des grandes capitalisations au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,2 %, S&P 500 +0,6 %, Nasdaq +0,9 %

* Domino's Pizza en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

* Alphabet progresse après l'annonce de la mise au point de nouvelles puces d'IA

* Alphabet, Tesla et Intel publieront leurs résultats plus tard dans la semaine

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, portés par le rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les investisseurs attendaient la publication d’une série de résultats clés de grandes entreprises technologiques qui ont alimenté la reprise du marché, portée par l’IA.

La saison des résultats du deuxième trimestre s'accélérera en fin de semaine, avec la publication des résultats de plusieurs grandes entreprises, notamment Alphabet GOOGL.O , Tesla TSLA.O , Intel INTC.O et IBM IBM.N .

Les investisseurs suivront de près les résultats d’Intel et de Texas Instruments TXN.O afin de déterminer si le secteur des semi-conducteurs peut retrouver son élan après un fort recul.

La forte hausse des dépenses d’investissement dans l’IA par les hyperscalers a été l’un des principaux moteurs de la progression du marché cette année, propulsant les valeurs des fabricants de puces et d’autres entreprises considérées comme les bénéficiaires de ce développement, et contribuant à faire grimper Wall Street vers des niveaux records.

Mais la vague de ventes de la semaine dernière a fait craindre que la reprise ne soit allée trop loin.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clôturé vendredi à plus de 20 % en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière. L’indice a progressé de 2,5 % lundi.

« La marge d’erreur est désormais un peu plus étroite sur le marché. Tout événement ou toute nouvelle concernant les résultats pourrait probablement faire baisser le marché », a déclaré Jack Herr, analyste en investissement senior chez GuideStone Funds.

« À l’approche du second semestre, les attentes du marché sont plus élevées qu’auparavant. »

Les marchés tablent sur une croissance des bénéfices du S&P 500 de 26 % au deuxième trimestre, en glissement annuel, contre une estimation précédente de 23,7 %, selon les données compilées par LSEG.

À 9 h 50 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 78,39 points, soit 0,15 %, à 52.224,81, le S&P 500 .SPX gagnait 44,81 points, soit 0,60 %, à 7.502,50 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 234,45 points, soit 0,92 %, à 25.754,69.

Micron Technology MU.O et SanDisk SNDK.O ont respectivement progressé de 5,1 % et 5,4 %, menant ainsi la hausse parmi les fabricants de puces.

Par ailleurs, Alphabet a progressé de 3,4 % après la publication d’un article indiquant que la société mère de Google développait de nouvelles puces destinées à faire fonctionner ses modèles d’IA.

Les secteurs des technologies de l’information .SPLRCT et des services de communication .SPLRCL ont mené la hausse de l’indice de référence S&P 500 .SPX .

Les baisses enregistrées la semaine dernière par les principaux indices américains sont survenues malgré des données d’inflation modérées qui ont apaisé certaines craintes concernant une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci, et un début solide de la saison des résultats du deuxième trimestre pour les grandes banques américaines .

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent une probabilité d’environ 15 % d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la réunion de la Fed en juillet.

Les investisseurs suivaient de près l’évolution du conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran , après qu’une récente escalade de ce conflit, qui dure depuis près de cinq mois, a ravivé les craintes inflationnistes.

Les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont annoncé qu’ils imposaient un blocus naval à l’Arabie saoudite, une mesure qui ouvre un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient et accroît la menace pesant sur l’approvisionnement énergétique et le commerce mondiaux.

Parmi les autres titres en vue, Domino’s Pizza DPZ.O a gagné 3,6 % après que le chiffre d’affaires trimestriel de la chaîne de pizzerias a légèrement dépassé les estimations de Wall Street.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,14 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,11 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré huit nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 31 nouveaux plus hauts et 55 nouveaux plus bas.