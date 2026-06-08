Wall Street en hausse grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs et à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,35 %, S&P 500 +1,1 %, Nasdaq +1,8 %

* Marvell Technology s'apprête à rejoindre le S&P 500, son action bondit

* Les valeurs technologiques mènent la hausse après la chute de vendredi

* Apple grimpe à l'approche de l'événement WDC

(Le point sur les échanges en fin de matinée) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, les fabricants de puces électroniques se remettant de la forte correction de la semaine dernière, tandis que les investisseurs ont été rassurés par les signes d'apaisement des tensions au Moyen-Orient.

L'action Intel INTC.O a bondi de 12,3 % après que The Information a rapporté qu'Alphabet's Google GOOGL.O avait passé une commande pour la fabrication de plus de trois millions d'unités de traitement tensoriel en 2028.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a gagné 2,5 %, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 6,7 %, rebondissant après les pertes de vendredi qui avaient fait perdre 1.000 milliards de dollars de valeur boursière aux fabricants de puces cotés aux États-Unis .

Les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire et les résultats décevants du fabricant de puces Broadcom AVGO.O la semaine dernière avaient fait craindre que le secteur ne croisse trop rapidement, incitant les traders à prendre leurs distances après une forte progression cette année.

"À ce stade, l'IA et la technologie restent les segments les plus solides et à la croissance la plus rapide de l'économie, et les marchés reflètent généralement cette vigueur", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

"Toutefois, si les pertes s'aggravent, cela pourrait signaler un changement plus significatif dans le sentiment du marché."

Par ailleurs, l'armée iranienne a annoncé que sa première vague d'attaques contre Israël depuis le cessez-le-feu d'avril était désormais terminée. Israël a suspendu ses frappes contre l'Iran à la demande du président américain Donald Trump, a déclaré un haut responsable israélien cité par Channel 12.

Les attaques entre les deux pays avaient fait grimper les prix du pétrole de plus de 5 % plus tôt dans la journée de lundi. Les cours du brut LCOc1 CLc1 affichaient en fin de séance une hausse inférieure à 2 %.

À 11h25 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 179,08 points, soit 0,35 %, à 51.045,86, le S&P 500 .SPX gagnait 77,42 points, soit 1,05 %, à 7.461,16 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 451,84 points, soit 1,76 %, à 26.161,28.

Les données sur l'emploi pour le mois de mai, bien meilleures que prévu, ont également contribué à la chute de vendredi, les traders anticipant des hausses de taux d'intérêt cette année. Les cours des contrats à terme sur taux d'intérêt laissaient entrevoir une probabilité de 43 % que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base en décembre, selon l'outil Fedwatch du CME Group.

Le rapport sur les prix à la consommation de mai, publié mercredi, pourrait offrir aux investisseurs de nouvelles perspectives sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

L'introduction en bourse massive de SpaceX SPCX.O vendredi pourrait également s'avérer être un test majeur pour les marchés boursiers américains , les investisseurs se méfiant d'un éventuel excès d'enthousiasme.

Parmi les autres titres en vue, Marvell Technology

MRVL.O a bondi de près de14 %, le fabricant de puces devant rejoindre l'indice de référence S&P 500 avant l'ouverture des marchés le 22 juin.

Apple AAPL.O a progressé de 2 % à l'approche de la Worldwide Developers Conference (WWDC), les investisseurs attendant une refonte très attendue de Siri, l'assistant IA du fabricant d'iPhone, ainsi que d'autres fonctionnalités d'IA.

Eli Lilly LLY.N a progressé de 2,8 % après que les résultats d'essais cliniques du laboratoire pharmaceutique ont montré que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, réduisait la gravité de l'apnée du sommeil tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs au genou.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,98 pour 1 à la Bourse de New York et de 2,24 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 85 nouveaux plus hauts et 105 nouveaux plus bas.