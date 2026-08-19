Wall Street en hausse grâce à la baisse des rendements obligataires ; Moderna tire les valeurs du secteur de la santé vers le haut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture et les volumes)

* Les indices progressent: Dow Jones +0,22%, S&P 500 +0,21%, Nasdaq +0,16%

* Le secteur de la santé est en tête des hausses du S&P 500

* Moderna s'envole après que son vaccin contre le mélanome a atteint ses objectifs cliniques

* Target, Lowe's et Estée Lauder progressent après la publication de leurs résultats

par Sinéad Carew et Avinash P

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé en légère hausse mercredi, la baisse des rendements des obligations d’État ayant stimulé l’appétit pour le risque, tandis que la forte remontée du titre du fabricant de vaccins Moderna a tiré vers le haut le secteur de la santé.

Les investisseurs n’ont guère réagi au compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine , qui a révélé une inquiétude grandissante concernant l’inflation, "plusieurs" responsables étant prêts à relever les taux d’intérêt. "Beaucoup" ont estimé qu’une hausse des taux serait nécessaire si l’inflation ne redescendait pas vers l’objectif de 2% fixé par la banque centrale américaine.

Mais au lendemain d’un pic du rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR , qui avait atteint son plus haut niveau depuis 2007, ce rendement a reculé mercredi, tout comme celui des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR . Ces mouvements sont survenus après que le Trésor américain a annoncé qu’il allait doubler le volume des opérations de rachat destinées à soutenir la liquidité des obligations à long terme. "Les investisseurs enclins au risque tentent de s’accrocher à la bouée de sauvetage lancée par le secrétaire au Trésor Bessent", a déclaré Carol Schleif, stratège en chef des marchés chez BMO Private Wealth, soulignant que les actifs plus risqués, notamment les valeurs technologiques phares, avaient subi une vague de ventes ces derniers jours en raison de la hausse des rendements obligataires.

Les inquiétudes liées à l’explosion de la dette publique et à la hausse de l’inflation avaient propulsé mardi les rendements obligataires mondiaux à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies. Mme Schleif a indiqué que les investisseurs étaient soulagés par le soutien du gouvernement, car la hausse des taux "pourrait potentiellement affecter le secteur de l’IA", les entreprises technologiques ayant émis des titres de dette et des actions et utilisé leurs propres liquidités pour financer la construction de centres de données destinés à l’IA.

Toutefois, les indices boursiers ont vu leurs gains s’amenuiser au fil de la séance. Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors, a déclaré que les investisseurs avaient probablement pris quelques bénéfices après le rebond initial, ajoutant que l’annonce de ce matin "ne signifie pas que la question à plus long terme de la hausse des taux soit écartée". L'indice Dow Jones .DJI a gagné 119,65 points, soit 0,22%, pour atteindre 53.463,05, le S&P 500 .SPX a gagné 16,22 points, soit 0,21%, à 7.707,98 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 41,38 points, soit 0,16%, à 26.331,09.

L’action Moderna MRNA.O a bondi de près de 177%, se classant en tête des valeurs les plus performantes du S&P 500 lors d’une remontée record pour l’entreprise après l’annonce selon laquelle son traitement personnalisé contre le cancer à base d’ARNm, développé en collaboration avec Merck MRK.N , avait réduit le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d’un essai clinique de phase avancée. L'action Merck MRK.N a bondi de 12,6%, enregistrant la plus forte hausse en pourcentage de l'indice Dow Jones des valeurs vedettes et la troisième plus forte du S&P 500.

La remontée fulgurante de Modernaa profité à d’autres valeurs du secteur de la santé, telles que Novavax NVAX.O , qui a clôturé en hausse de 10,8%, et les actions de BioNTech cotées aux États-Unis BNTX.O , qui ont bondi de 22%.

Le secteur de la santé du S&P 500 .SPXHC a clôturé en hausse de 3,5%, enregistrant sa plus forte progression en pourcentage sur une journée depuis avril 2025. Le secteur a également atteint un niveau record et a été le moteur le plus important de la hausse du S&P 500 parmi ses 11 principaux secteurs d’activité. L’indice biotechnologique du Nasdaq .NBI a lui aussi bondi de 6,4%.

Le deuxième secteur le plus performant a été celui des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD , qui a progressé de 2%.

L’indice des valeurs industrielles du S&P 500 .SPLRCI a enregistré la plus forte baisse en pourcentage parmi les indices sectoriels de l’indice de référence, avec un recul de 0,9%. L’indice des technologies de l’information du S&P 500

.SPLRCT a été le deuxième plus grand perdant, en baisse de 0,7%, sous la pression des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Toutefois, l’action Marvell Technologies MRVL.O a bondi de 9,9% après l’annonce de sa participation au développement des puces sur mesure très demandées de Google et de l’offre faite au géant de la recherche d’une option d’achat sur une participation potentielle de 12,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Marvell a été l’un des rares titres à progresser au sein de l’indice volatil des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX , qui a clôturé en baisse de 2%. Les actions d’Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ont terminé en hausse de 0,2%.

Du côté des résultats, l'action Target TGT.N a progresséde 4,3% après que le distributeur a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel . L'action Lowe's

LOW.N a gagné 2%, même après que l'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel .

Les actions d’Estée Lauder EL.N ont bondi de 16,3%, ce qui en fait la deuxième plus forte hausse en pourcentage du S&P 500, après quele fabricant de cosmétiques a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse, alors que l’évolution de la situation au Moyen-Orient reste incertaine. Le président américain Donald Trump a déclaré qu’aucune négociation n’était en cours avec l’Iran et a insisté sur le fait que le détroit d’Ormuz était ouvert, contredisant ainsi l’affirmation de l’Iran selon laquelle le détroit restait fermé à la navigation. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,9 fois plus nombreux que ceux en baisse, avec 263 nouveaux plus-hauts et 93 nouveaux plus-bas. Sur le Nasdaq, 2.855 titres ont progressé et 1.967 ont reculé, les titres en hausse étant 1,45 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 106 nouveaux plus-hauts et 89 nouveaux plus-bas.

Sur les places boursières américaines, 16,92 milliards d’actions ont changé de mains, contre une moyenne mobile de 16,96 milliards sur les 20 dernières séances.