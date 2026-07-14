Wall Street en hausse grâce à des chiffres de l'inflation plus faibles et aux bons résultats des grandes banques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,2%, S&P 500 +0,3%, Nasdaq +0,6%

* JPMorgan et Bank of America progressent grâce à des bénéfices plus élevés au deuxième trimestre

* Goldman Sachs progresse alors que son bénéfice du deuxième trimestre dépasse les estimations

* IBM s'effondre après avoir annoncé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux prévisions

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi après que des données sur l'inflation plus faibles que prévu ont ravivé l'espoir que la Réserve fédérale adopte une position moins restrictive en matière de taux d'intérêt, tandis que des résultats encourageants au deuxième trimestre ont soutenu la plupart des valeurs des grandes banques.

Les données ont montré que l'indice des prix à la consommation a progressé de 3,5% en juin par rapport à l'année précédente, un chiffre inférieur aux prévisions des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur 3,8%.

À la suite de cette publication, les opérateurs ont fortement revu à la baisse leurs anticipations concernant un resserrement monétaire à court terme , avec une probabilité de 15% d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la prochaine réunion de la Fed, contre 35% avant la publication des chiffres.

“Cela suggère que la flambée de l’inflation provoquée par la guerre en Iran s’estompe, mais il pourrait ne s’agir que d’un répit temporaire, les tensions s’étant intensifiées ces derniers jours”, a déclaré Skyler Weinand, directeur des investissements chez Regan Capital.

“La faiblesse des chiffres de l’inflation devrait inciter la Fed à maintenir ses taux inchangés pour l’instant et réduit les probabilités d’une hausse des taux, mais nous rappelons aux investisseurs que la quasi-totalité des déclarations du président Warsh depuis son entrée en fonction ont été d’orientation restrictive.”

Dans une déclaration préparée pour la première des deux auditions au Congrès prévues cette semaine, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a réitéré que le retour de l’inflation à l’objectif de 2% fixé par la Fed restait sa priorité absolue.

ZOOM SUR LES RÉSULTATS

Les actions d’IBM IBM.N ont chuté de près de 24% après que la société de logiciels et de conseil a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires préliminaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations. Une baisse de plus de 22,9% à la clôture marquerait la plus forte chute journalière du titre depuis le krach du “lundi noir” de 1987.

Les actions de certaines autres sociétés de logiciels ont également chuté, suivant la tendance baissière d’IBM. Oracle

ORCL.N a reculé de 1,7% et Service Now NOW.N a perdu 5,6%. Accenture ACN.N a reculé de 2,8%.

Les résultats des grandes banques ont donné le coup d’envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre à Wall Street.

Goldman Sachs GS.N a progressé de 6,5% après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à une accélération des opérations de fusion-acquisition et à la volatilité des marchés liée à la guerre au Moyen-Orient, qui a propulsé l’activité actions à un niveau record.

JPMorgan Chase JPM.N et Citigroup C.N ont progressé respectivement de 1,8% et 1,5%après avoir annoncé des bénéfices en hausse au deuxième trimestre .

Bank of America BAC.N a gagné 1,4% après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre,tandis que Wells Fargo WFC.N a légèrement reculé de 0,3%.

Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a progressé de 0,3%. Neuf des onze secteurs du S&P 500 .SPX affichaient une hausse.

Les investisseurs ont scruté ces résultats à la recherche de premiers indices sur la santé des entreprises américaines etla saison des résultats pourrait s’avérer déterminante pour la remontée boursière de cette année, qui a déjà fait grimper l’indice de référence de 10%.

À 9h52 (heure de l’Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 76,77 points, soit 0,16%, à 52.580,94, le S&P 500

.SPX gagnait 23,46 points, soit 0,32%, à 7.539,07 et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 155,24 points, soit 0,60%, à 26.028,42.

Le Nasdaq s'est redressé après avoir chuté de 1,6% lundi, cet indice étant fortement orienté vers les valeurs technologiques.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs se sont stabilisées après les fortes baisses de la séance précédente, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX progressant de 3,1%.

Les tensions géopolitiques ont également retenu l’attention des investisseurs après que les États-Unis et l’Iran se sont livrés à des attaques réciproques dans le Golfe , ce qui a propulsé les contrats à terme sur le pétrole à leur plus haut niveau en quatre semaines.

Les titres en hausse ont été 2,31 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,61 fois plus nombreux au Nasdaq.