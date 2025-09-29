Wall Street en hausse, évalue le risque de blocage budgétaire aux Etats-Unis

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York est orientée à la hausse lundi, les investisseurs restant attentifs aux évolutions politiques aux Etats-Unis en raison d'un risque de blocage budgétaire du pays ("shutdown").

Vers 14H00 GMT, l'indice Nasdaq avançait de 0,82% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,41%. Le Dow Jones évoluait à l'équilibre (-0,03%).

"Il n'y a pas de données économiques notables aujourd'hui, mais une semaine chargée nous attend", résume auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Selon l'analyste, la place américaine s'interroge sur deux points en particulier: "y aura-t-il un arrêt des activités gouvernementales ? Cela nous empêchera-t-il d'obtenir les chiffres de l'emploi non agricole vendredi ?".

Le Congrès a jusqu'à mardi pour adopter un budget, même temporaire, et ainsi éviter un "shutdown", une paralysie de l'Etat fédéral.

Une rencontre entre l'opposition démocrate et Donald Trump est prévue ce lundi. Le président américain est "ouvert à la discussion" et "veut agir de bonne foi", a assuré dimanche sur la chaîne Fox News le président républicain de la chambre basse, Mike Johnson.

Il n'a toutefois pas répondu de manière explicite à la question de savoir si des négociations entre les deux partis, actuellement engagés dans un bras de fer, auront lieu lors de la réunion de lundi.

En cas d'arrêt des activités de l'Etat fédéral, "nous manquerons de nombreuses données économiques, notamment le rapport d'inflation CPI la semaine prochaine, et nous aurons moins d'employés fédéraux sur un marché du travail déjà morose", souligne Art Hogan.

"Il est très difficile de savoir si un accord sera conclu (...) mais pour l'instant, l'impact d'un éventuel arrêt se concentre davantage dans les gros titres que dans l'économie et le marché boursier", souligne Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les principaux indices de Wall Street évoluent ainsi non loin de leurs niveaux record.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans évoluait vers 13H55 GMT à 4,15%, contre 4,18% à la clôture vendredi.

Côté entreprises, l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts (EA) profitait de l'annonce de son rachat par un consortium de sociétés d'investissement, donc le fonds souverain saoudien PIF.

Le titre du créateur des jeux de foot EA Sports FC (ex-Fifa) et de simulation les Sims prenait 4,92% à 202,86 dollars. Vendredi, l'action avait déjà grimpé de près de 15% après des informations de presse évoquant cette acquisition.

Les entreprises spécialisées dans le cannabis étaient portées par la publication par Donald Trump sur son réseau Truth Social d'une vidéo vantant les mérites des cannabinoïdes pour les personnes âgées.

Aurora Cannabis s'envolait de plus de 19%, Canopy Growth de plus de 14%, Tilray bondissait de 35% et Cronos de plus de 10%.

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk (-1,66% à 54,69 dollars) était boudé après un révision à la baisse du titre par les analystes de Morgan Stanley, qui évoquent la concurrence croissante à laquelle est confrontée l'entreprise.

