L'Europe finit en légère hausse, possible "shutdown" américain à l'horizon

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 à la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi, aidées par les paris d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), même si les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique ont les yeux rivés sur le risque de "shutdown" de l'administration américaine alors que le Congrès a jusqu'à mardi minuit pour adopter un budget dans les temps.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,13% à 7.880,87 points. À Francfort, le Dax a pris 0,15% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une hausse de 0,30%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,17% et le Stoxx 600 a pris 0,34%

Les espoirs d'une poursuite du cycle d'assouplissement monétaire de la Fed se sont renforcés après la publication, vendredi, des chiffres d'inflation PCE américains conformes aux prévisions, ce qui a permis aux marchés d'actions de rester en territoire positif en ce début de semaine qui s'annonce pourtant périlleuse pour la Maison blanche.

Le Congrès américain a jusqu'à mardi à minuit pour éviter une paralysie de l'Etat fédéral, ou "shutdown", et les républicains et les démocrates ne montrent aucun signe d'accord qui pourrait permettre d'adopter un budget dans les temps. Le président américain Donald Trump tient lundi une réunion avec les chefs de file du Congrès à la Maison blanche, une ultime tentative visant à sortir de l'impasse.

Si certains analystes soulignent qu'un arrêt des activités pourrait retarder la publication de données économiques clés, notamment le rapport sur l'emploi non agricole prévu vendredi, d'autre rappellent que l'impact de ce type de situation sur les marchés financiers a été minime par le passé.

"Au cours des 30 dernières années, le gouvernement n'a fermé que cinq fois pour des raisons financières, la fermeture la plus longue (34 jours) ayant eu lieu sous la première administration Trump. À cette occasion, l'indice S&P 500 a d'abord chuté de 2,1%, avant de se redresser", notent Nicole Inui, responsable de la stratégie actions pour les Amériques, et Alastair Pinder, responsable des marchés émergents chez HSBC Global Investment Research.

Pour l'instant, les investisseurs font également fi d'une série de commentaires plutôt "hawkish" sur la politique monétaire que doit suivre la banque centrale, notamment ceux de la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, et continuent de parier sur une baisse des taux lors de la réunion de fin octobre, qui en ferait la deuxième de cette année 2025.

VALEURS

TotalEnergies, qui a annoncé lundi dans le cadre d'une journée d'investisseurs la mise en oeuvre d'un programme d'économies de 7,5 milliards de dollars (6,39 milliards d'euros) sur 2026-30 et dit notamment prévoir de réduire ses investissements nets, a fini sur une baisse de 2,2%.

L'action Kering a par ailleurs atteint lundi son plus haut niveau en 2025 et signé la meilleure performance du CAC 40 (+4,71%), les analystes soulignant l'optimisme suscité depuis la nomination de Luca de Meo au poste de directeur général.

Ubisoft Entertainment SA, Embracer et CD Projekt ont clôturé en hausse de 2,5%, 3,3% et 4,4%, respectivement, en réponse à l'optimisme suscité dans le secteur par l'annoncedu rachat du géant des jeux vidéo Electronic Arts <EA. O> par un consortium d'investisseurs pour 55 milliards de dollars.

Exosens a pour sa part progressé de 3,2% après avoir annoncé lundi la signature d'un contrat "majeur" d'approvisionnement avec le ministère espagnol de la Défense.

A Londres, GSK a pris 2,1% après l'annonce par le fabricant de médicaments du départ d'Emma Walmsley de son poste de directrice générale et de son remplacement en janvier par Luke Miels.

Les valeurs minières européennes ont pour leur part pris 1,9%, soutenues par la hausse du cours de l'or qui a atteint un niveau record lundi.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones évoluait en légère baisse (-0,17%), le Standard & Poor's 500 progressait de 0,20% et le Nasdaq Composite gagnait 0,51%.

L'industrie du cinéma est en ordre dispersé après que le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait imposer des droits de douane de 100% sur tous les films produits à l'étranger et diffusés aux États-Unis, une mesure sans précédent qui menace de bouleverser le modèle économique mondial d’Hollywood.

Le titre Paramount Skydance Corp prend 2,9%, tandis que Warner Bros Discovery Inc cède 1,56% après l'annonce.

LES INDICATEURS DU JOUR

Journée sans grand catalyseur sur le front macroéconomique, la Commission européenne a publié des données montrant que le sentiment économique s'était légèrement amélioré en septembre dans la zone euro.

CHANGES

Le dollar est en baisse lundi, les investisseurs évaluant le risque de shutdown et les paris de nouvelles réductions des taux de la Fed.

Le billet vert perd 0,26% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,26% à 1,1731 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires ont reculé lundi dans la zone euro, alors que les investisseurs attendent la publication cette semaine de données clés en Europe et aux États-Unis, et alors que les marchés tablent sur une nouvelle baisse des taux de la Fed en octobre.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 3,4 points de base à 2,7110%. Le deux ans a pour sa part diminué de 0,8 point de base à 2,0247%.

Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor américain sont en recul également, les investisseurs tenant de plus en plus compte du risque d'un shutdown de l'administration fédérale plus tard cette semaine.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 4,8 points de base à 4,1387%. Le deux ans perd 2,2 points de base à 3,6246%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en forte baisse lundi alors que l'Opep+ prévoit une nouvelle augmentation de la production pétrolière en novembre et que la reprise des exportations pétrolières de la région du Kurdistan irakien via la Turquie a amélioré les perspectives mondiales en matière d'approvisionnement.

Le Brent recule de 3,24% à 67,86 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) diminue de 3,5% à 63,42 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or a dépassé les 3.800 dollars l'once pour la première fois lundi, un record porté par les espoirs d'une réduction des taux de la Fed qui ont affaibli le dollar, tandis que les inquiétudes concernant un possible shutdown ont soutenu la demande pour les valeurs refuges.

Il évolue à 3831,09 dollars l'once vers 15h54 GMT.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)