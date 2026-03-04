Wall Street en hausse, avec la "tech" et espoir pour le pétrole

par Sabrina Valle

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, rebondissant après ses pertes de la veille, alors que des informations signalant une potentielle volonté de l'Iran de négocier avec les Etats-Unis et la promesse de Donald Trump de stabiliser le marché pétrolier ont apaisé les inquiétudes des investisseurs.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,49%, ou 238,14 points, à 48.739,41 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 52,87 points, soit 0,78%, à 6.869,50 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 290,79 points (1,29%) à 22.807,48 points.

Après s'en être détournés, les investisseurs ont eu mercredi un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques, qui ont contribué à ramener le Nasdaq nettement dans le vert.

De son côté, le S&P-500 est resté proche de son record de clôture, établi en janvier dernier, aidé en cela par des éléments rassurants à propos de l'économie américaine.

L'indice considéré comme le niveau de peur à Wall Street a reculé d'environ 10% durant la séance, après s'être établi mardi à un pic depuis novembre dernier, signe que les traders s'attendent à moins de turbulences à court terme en dépit du conflit au Moyen-Orient.

Wall Street a pris note avec soulagement d'informations du New York Times selon lesquelles des agents des services iraniens du renseignement ont noué des contacts indirects avec la CIA au lendemain des premiers bombardements israélo-américains en Iran. Toutefois, d'après le journal, des représentants américains ont dit douter de la volonté de l'administration Trump ou de Téhéran d'opérer une désescalade à court terme.

Reste que l'annonce par Donald Trump de la mise en place d'une escorte américaine pour les pétroliers traversant le détroit d'Ormuz a apaisé les inquiétudes des marchés.

Avec cette mesure, la Maison blanche réduit les craintes de perturbations majeures sur le marché pétrolier qui sont à même d'engendrer une flambée des prix de l'énergie et d'alimenter l'inflation, a commenté Jim Awad, cadre dirigeant de Clearstead Advisors LLC, à New York.

Cela a motivé les investisseurs à se tourner à nouveau vers les technologies, dont les valeurs avaient subi des replis le mois dernier et étaient donc moins coûteuses, a-t-il dit. "Le marché redevient quelque peu optimiste, alors qu'il va être testé dans les prochaines semaines (...) Il faut être réaliste et ne pas s'emballer", a-t-il ajouté.

La Réserve fédérale (Fed) a déclaré dans son "livre beige", publié dans l'après-midi, que l'activité économique aux Etats-Unis avait légèrement progressé, notant également une stabilité du marché de l'emploi ces dernières semaines ainsi que des pressions inflationnistes continues sur les prix.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)