OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 866,00
+0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street en demi-teinte, Powell sous les feux de la rampe pour les perspectives de taux d'intérêt
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'information.)

*

Indices: Dow en hausse de 0,66%, S&P 500 en hausse de 0,05%, Nasdaq en baisse de 0,23%

*

Boeing en hausse grâce à un accord avec l'Ouzbékistan et à une commande potentielle de la Chine

*

Les actions de Kenvue rebondissent, les affirmations de Trump sont repoussées

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés mardi, le récent rallye alimenté par la technologie faisant une pause, tandis que les investisseurs attendaient les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur l'économie, dans un contexte de signaux contradictoires de la part des décideurs politiques.

Les commentaires de M. Powell pourraient être cruciaux pour façonner les attentes en matière de taux d'intérêt à un moment où la réduction des taux de la Fed la semaine dernière a fait grimper les actions et où les investisseurs espèrent de nouvelles réductions pour soutenir le rallye.

Certains responsables plaident pour des réductions mesurées à l'avenir afin de maintenir l'inflation sous contrôle. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré mardi à l'adresse que si l'inflation se ralentit, la banque centrale dispose d'une certaine marge de manœuvre pour réduire son objectif de taux d'intérêt.

"Le marché prévoit deux réductions supplémentaires cette année. Cela pourrait être menacé si la banque centrale se montre un peu plus optimiste cette semaine, en particulier de la part de M. Powell", a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement senior pour Allianz Investment Management.

A 10:13 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 306,42 points, ou 0,66%, à 46 687,96, le S&P 500

.SPX a gagné 3,43 points, ou 0,05%, à 6 697,18 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 52,76 points, ou 0,23%, à 22 734,72.

Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a atteint un niveau record et était en dernière position en hausse de 0,9%, tandis que les sociétés énergétiques .SPNY ont augmenté de 2,3%. Ces gains ont permis à l'indice de référence d'atteindre un recordhistorique intraday.

Les pertes de Nvidia NVDA.O , qui a glissé de 2,2% après avoir atteint un record intrajournalier lors de la session précédente, et d'Amazon.com AMZN.O , en baisse de 2,3%, ont pesé sur le Nasdaq.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont baissé de 0,5% sur le S&P 500.

Les gains de Boeing BA.N et des banques telles que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N ont stimulé le Dow Jones qui a atteint un record intrajournalier.

Boeing a gagné 3,4 % après avoir obtenu une commande d'Uzbekistan Airways d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars, tandis que les négociations pour une commande chinoise se poursuivent.

En septembre, le PMI manufacturier flash de S&P Global est tombé à 52, contre 53 en août.

La résistance de Wall Street en septembre, mois historiquement faible pour les actions, s'explique en partie par la vigueur des valeurs technologiques et le regain d'optimisme concernant les échanges liés à l'intelligence artificielle.

Certains analystes se sont toutefois inquiétés des valorisations excessives des actions. D'autres estiment que les marchés pourraient maintenir leurs multiples actuels si la prochaine saison des bénéfices se déroule sans problème.

"Une Fed accommodante et une économie qui s'accélère en 2026 devraient permettre au marché de maintenir son multiple actuel, laissant la croissance des bénéfices stimuler la progression continue des actions américaines", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Au cours des 40 dernières années, le S&P 500 a généré un rendement médian de 15 % sur 12 mois lorsque la Fed a recommencé à réduire ses taux dans un contexte de croissance économique continue.

Cependant, l'incertitude autour de la politique de l'administration Trump continue de poser des risques. Kenvue

KVUE.N , le fabricant de l'analgésique populaire Tylenol, a augmenté de 3,9 % mais ne s'est pas encore complètement remis d'un plongeon de 7,5 % lundi lorsque le président américain a lié l'autisme à l'utilisation des vaccins pour enfants et à la prise de Tylenol par les femmes lorsqu'elles sont enceintes.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,84 contre 1 sur le NYSE et de 1,85 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 36 nouveaux sommets sur 52 semaines et huit nouveaux creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 109 nouveaux sommets et 21 nouveaux creux.

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,6850 USD NASDAQ -2,17%
BOEING CO
216,436 USD NYSE +2,05%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 446,76 Pts Index Ex +0,14%
GOLDMAN SACHS GR
817,308 USD NYSE +1,48%
JPMORGAN CHASE
314,423 USD NYSE +0,58%
KENVUE
17,480 USD NYSE +3,04%
NASDAQ Composite
22 723,78 Pts Index Ex -0,29%
NVIDIA
180,0656 USD NASDAQ -1,93%
S&P 500
6 683,97 Pts CBOE -0,15%
S&P 500 INDEX
6 683,97 Pts CBOE -0,15%
WALT DISNEY
112,665 USD NYSE +0,13%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

