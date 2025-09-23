Wall Street en demi-teinte, Powell sous les feux de la rampe pour les perspectives de taux d'intérêt

Indices: Dow en hausse de 0,66%, S&P 500 en hausse de 0,05%, Nasdaq en baisse de 0,23%

Boeing en hausse grâce à un accord avec l'Ouzbékistan et à une commande potentielle de la Chine

Les actions de Kenvue rebondissent, les affirmations de Trump sont repoussées

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés mardi, le récent rallye alimenté par la technologie faisant une pause, tandis que les investisseurs attendaient les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur l'économie, dans un contexte de signaux contradictoires de la part des décideurs politiques.

Les commentaires de M. Powell pourraient être cruciaux pour façonner les attentes en matière de taux d'intérêt à un moment où la réduction des taux de la Fed la semaine dernière a fait grimper les actions et où les investisseurs espèrent de nouvelles réductions pour soutenir le rallye.

Certains responsables plaident pour des réductions mesurées à l'avenir afin de maintenir l'inflation sous contrôle. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré mardi à l'adresse que si l'inflation se ralentit, la banque centrale dispose d'une certaine marge de manœuvre pour réduire son objectif de taux d'intérêt.

"Le marché prévoit deux réductions supplémentaires cette année. Cela pourrait être menacé si la banque centrale se montre un peu plus optimiste cette semaine, en particulier de la part de M. Powell", a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement senior pour Allianz Investment Management.

A 10:13 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 306,42 points, ou 0,66%, à 46 687,96, le S&P 500

.SPX a gagné 3,43 points, ou 0,05%, à 6 697,18 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 52,76 points, ou 0,23%, à 22 734,72.

Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a atteint un niveau record et était en dernière position en hausse de 0,9%, tandis que les sociétés énergétiques .SPNY ont augmenté de 2,3%. Ces gains ont permis à l'indice de référence d'atteindre un recordhistorique intraday.

Les pertes de Nvidia NVDA.O , qui a glissé de 2,2% après avoir atteint un record intrajournalier lors de la session précédente, et d'Amazon.com AMZN.O , en baisse de 2,3%, ont pesé sur le Nasdaq.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont baissé de 0,5% sur le S&P 500.

Les gains de Boeing BA.N et des banques telles que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N ont stimulé le Dow Jones qui a atteint un record intrajournalier.

Boeing a gagné 3,4 % après avoir obtenu une commande d'Uzbekistan Airways d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars, tandis que les négociations pour une commande chinoise se poursuivent.

En septembre, le PMI manufacturier flash de S&P Global est tombé à 52, contre 53 en août.

La résistance de Wall Street en septembre, mois historiquement faible pour les actions, s'explique en partie par la vigueur des valeurs technologiques et le regain d'optimisme concernant les échanges liés à l'intelligence artificielle.

Certains analystes se sont toutefois inquiétés des valorisations excessives des actions. D'autres estiment que les marchés pourraient maintenir leurs multiples actuels si la prochaine saison des bénéfices se déroule sans problème.

"Une Fed accommodante et une économie qui s'accélère en 2026 devraient permettre au marché de maintenir son multiple actuel, laissant la croissance des bénéfices stimuler la progression continue des actions américaines", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Au cours des 40 dernières années, le S&P 500 a généré un rendement médian de 15 % sur 12 mois lorsque la Fed a recommencé à réduire ses taux dans un contexte de croissance économique continue.

Cependant, l'incertitude autour de la politique de l'administration Trump continue de poser des risques. Kenvue

KVUE.N , le fabricant de l'analgésique populaire Tylenol, a augmenté de 3,9 % mais ne s'est pas encore complètement remis d'un plongeon de 7,5 % lundi lorsque le président américain a lié l'autisme à l'utilisation des vaccins pour enfants et à la prise de Tylenol par les femmes lorsqu'elles sont enceintes.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,84 contre 1 sur le NYSE et de 1,85 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 36 nouveaux sommets sur 52 semaines et huit nouveaux creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 109 nouveaux sommets et 21 nouveaux creux.