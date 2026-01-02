Wall Street en demi-teinte pour le premier jour de cotation de 2026 ; les métaux précieux reprennent le chemin de la hausse

Les actions américaines ont faibli après la cloche d'ouverture vendredi, alors que le Nasdaq s'est accroché à ses gains grâce à la force des semi-conducteurs et que les métaux précieux ont prolongé leur hausse. Les trois principaux indices américains ont réduit leurs gains antérieurs, sur le point de prolonger leur série de quatre séances de pertes alors que les investisseurs terminaient la semaine et commençaient l'année. Les trois indices étaient sur le point d'afficher des pertes pour la semaine écourtée par les fêtes de fin d'année. "Lorsque l'on tourne la page d'une nouvelle année et que l'on est gérant de portefeuille, on attend de voir, vous savez, ce qui va être, faute d'un meilleur mot, l'ambiance pour l'année à venir", a déclaré Thomas Martin, gérant de portefeuille senior chez Globalt à Atlanta. "Le discours lui-même ne change pas du tout. Jusqu'à présent, ce matin, les gagnants de 2025... s'en sortent plutôt bien." La hausse de l'or en 2025 a été la plus importante depuis 46 ans, tandis que l'argent et le platine ont enregistré leurs plus fortes progressions, sous l'effet d'un cocktail de facteurs tels que les baisses de taux de la Fed, les crises géopolitiques, les achats massifs des banques centrales et l'afflux de capitaux dans les fonds négociés en bourse. Les actions ont fortement progressé en 2025, les marchés ayant résisté à une année de guerre tarifaire, à la plus longue fermeture du gouvernement dans l'histoire des États-Unis, aux conflits géopolitiques et aux menaces pesant sur l'indépendance des banques centrales. L'ANNÉE À VENIR DE LA FED Les marchés se concentreront sur la politique monétaire au cours de l'année à venir, alors que Jerome Powell approche de la fin de son mandat en tant que président de la Réserve fédérale et que les publications de données économiques reviennent à un calendrier plus régulier et plus courant à la suite de la fermeture du gouvernement fédéral. Une série d'indicateurs retardés attendus dans les prochains jours pourrait être déterminante pour la voie à suivre par la banque centrale. "L'une des choses les plus importantes sera de maintenir l'indépendance de la Fed", a ajouté Thomas Martin. "Même si les membres les plus récents ont été nommés par (le président américain Donald) Trump et qu'ils sont plus accommodants, ils veulent au moins donner l'impression que la Fed est indépendante, car une fois que vous perdez cela, vous êtes en quelque sorte dans le pétrin." La mesure dans laquelle les marchés commencent à récolter les bénéfices des investissements massifs dans la technologie naissante de l'intelligence artificielle fera également l'objet d'un examen minutieux au cours de l'année à venir. La nouvelle année promet également une certaine volatilité sur le plan géopolitique, avec les élections de mi-mandat au Congrès américain cet automne et les négociations en cours pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine, ainsi que les tensions persistantes au Moyen-Orient. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 49,71 points, soit 0,10%, à 48 113,00, le S&P 500 .SPX a perdu 2,83 points, soit 0,04%, à 6 842,67 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 30,11 points, soit 0,13%, à 23 211,89. Les actions européennes ont commencé la nouvelle année en renforçant les gains solides de l'année précédente en établissant des records, avec un coup de pouce des stocks de défense. Les investisseurs se sont intéressés au STOXX 600, qui s'est rapproché de la barre des 6 000 points. L'indice londonien FTSE 100 .FTSE a atteint pour la première fois la barre symbolique des 10 000 points. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 3,23 points, soit 0,32%, pour atteindre 1 017,97. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,7%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 17,32 points, soit 0,73%. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont augmenté de 24,26 points, soit 1,73%, pour atteindre 1 429,58. L'indice MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en hausse de 1,72% à 735,02, tandis que le Nikkei japonais .N225 a perdu 187,44 points, soit 0,37%, à 50 339,48. L'OR ET L'ARGENT CONTINUENT DE BRILLER L'or et l'argent ont démarré la nouvelle année sur une bonne note, rebondissant après les baisses de la fin de l'année alors que les conflits géopolitiques actuels attisent l'appétit pour les métaux précieux. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,53% à 4 336,77 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,3% à 72,20 dollars l'once. Le dollar est resté pratiquement stable après la plus forte baisse annuelle du billet vert en huit ans. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,05% à 98,20, avec l'euro EUR= en hausse de 0,05% à 1,1751 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,06% à 156,57. Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a gagné 1,16% à 89 319,30 dollars. L'ethereum ETH= a augmenté de 3,12% à 3 079,77 dollars. Les rendements du Trésor américain semblent prêts à enregistrer leur troisième hausse quotidienne consécutive. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 2,4 points de base à 4,177%, contre 4,153% mercredi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 3,1 points de base à 4,861%, contre 4,83% mercredi soir. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,4 point de base à 3,473%, contre 3,469% mercredi soir. Les prix du pétrole ont baissé après avoir enregistré leur plus grande perte annuelle depuis 2020, les investisseurs mettant en balance les inquiétudes sur l'offre excédentaire et les risques géopolitiques. Le brut américain CLc1 a chuté de 1,06% à 56,81 dollars le baril et le Brent LCOc1 est tombé à 60,16 dollars le baril, en baisse de 1,13% sur la journée.