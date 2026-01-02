 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street en demi-teinte pour le premier jour de cotation de 2026 ; les métaux précieux reprennent le chemin de la hausse
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 17:48

Les actions américaines ont
faibli après la cloche d'ouverture vendredi, alors que le Nasdaq
s'est accroché à ses gains grâce à la force des semi-conducteurs
et que les métaux précieux ont prolongé leur hausse.
    Les trois principaux indices américains ont réduit leurs
gains antérieurs, sur le point de prolonger leur série de quatre
séances de pertes alors que les investisseurs terminaient la
semaine et commençaient l'année. 
    Les trois indices étaient sur le point d'afficher des pertes
pour la semaine écourtée par les fêtes de fin d'année.
    "Lorsque l'on tourne la page d'une nouvelle année et que
l'on est gérant de portefeuille, on attend de voir, vous savez,
ce qui va être, faute d'un meilleur mot, l'ambiance pour l'année
à venir", a déclaré Thomas Martin, gérant de portefeuille senior
chez Globalt à Atlanta. "Le discours lui-même ne change pas du
tout. Jusqu'à présent, ce matin, les gagnants de 2025... s'en
sortent plutôt bien."
    La hausse de l'or en 2025 a été la plus importante depuis 46
ans, tandis que l'argent et le platine ont enregistré leurs plus
fortes progressions, sous l'effet d'un cocktail de facteurs tels
que les baisses de taux de la Fed, les crises géopolitiques, les
achats massifs des banques centrales et l'afflux de capitaux
dans les fonds négociés en bourse.
    Les actions ont fortement progressé en 2025, les marchés
ayant résisté à une année de guerre tarifaire, à la plus longue
fermeture du gouvernement dans l'histoire des États-Unis, aux
conflits géopolitiques et aux menaces pesant sur l'indépendance
des banques centrales.
    
    L'ANNÉE À VENIR DE LA FED
Les marchés se concentreront sur la politique monétaire au cours
de l'année à venir, alors que Jerome Powell approche de la fin
de son mandat en tant que président de la Réserve fédérale et
que les publications de données économiques reviennent à un
calendrier plus régulier et plus courant à la suite de la
fermeture du gouvernement fédéral. Une série 
d'indicateurs retardés attendus dans les prochains jours
pourrait être déterminante pour la voie à suivre par la banque
centrale.
    "L'une des choses les plus importantes sera de maintenir
l'indépendance de la Fed", a ajouté Thomas Martin. "Même si les
membres les plus récents ont été nommés par (le président
américain Donald) Trump et qu'ils sont plus accommodants, ils
veulent au moins donner l'impression que la Fed est
indépendante, car une fois que vous perdez cela, vous êtes en
quelque sorte dans le pétrin."
    La mesure dans laquelle les marchés commencent à récolter
les bénéfices des investissements massifs dans la technologie
naissante de l'intelligence artificielle fera également l'objet
d'un examen minutieux au cours de l'année à venir.
    La nouvelle année promet également une certaine volatilité
sur le plan géopolitique, avec les élections de mi-mandat au
Congrès américain cet automne et les négociations en cours pour
mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine, ainsi que les
tensions persistantes au Moyen-Orient. 
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 49,71 points,
soit 0,10%, à 48 113,00, le S&P 500  .SPX  a perdu 2,83 points,
soit 0,04%, à 6 842,67 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu
30,11 points, soit 0,13%, à 23 211,89. 
    Les actions européennes  ont commencé la nouvelle
année en renforçant les gains solides de l'année précédente en
établissant des records, avec un coup de pouce des stocks de
défense. Les investisseurs se sont intéressés au STOXX 600, qui
s'est rapproché de la barre des 6 000 points. 
L'indice londonien FTSE 100   .FTSE  a atteint pour la
première fois la barre symbolique des 10 000 points.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 3,23 points, soit 0,32%, pour atteindre 1 017,97.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de 0,7%,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a gagné
17,32 points, soit 0,73%.
    Les actions des marchés émergents  .MSCIEF  ont augmenté de
24,26 points, soit 1,73%, pour atteindre 1 429,58. L'indice MSCI
des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS 
a clôturé en hausse de 1,72% à 735,02, tandis que le Nikkei
japonais  .N225  a perdu 187,44 points, soit 0,37%, à 50 339,48.
    
    L'OR ET L'ARGENT CONTINUENT DE BRILLER
    L'or et l'argent  ont démarré la nouvelle année sur
une bonne note, rebondissant après les baisses de la fin de
l'année alors que les conflits géopolitiques actuels attisent
l'appétit pour les métaux précieux.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,53% à 4 336,77
dollars l'once, tandis que l'argent au comptant  XAG=  a
augmenté de 1,3% à 72,20 dollars l'once.
Le dollar  est resté pratiquement stable après la plus
forte baisse annuelle du billet vert en huit ans.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
baissé de 0,05% à 98,20, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,05% à
1,1751 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de
0,06% à 156,57.
    Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC=  a gagné 1,16%
à 89 319,30 dollars. L'ethereum  ETH=  a augmenté de 3,12% à 3
079,77 dollars.
    Les rendements du Trésor américain semblent prêts à
enregistrer leur troisième hausse quotidienne consécutive.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 2,4 points de base à 4,177%,
contre 4,153% mercredi en fin de journée.
    Le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté
de 3,1 points de base à 4,861%, contre 4,83% mercredi soir.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,4 point de base à
3,473%, contre 3,469% mercredi soir.
    Les prix du pétrole  ont baissé après avoir enregistré
leur plus grande perte annuelle depuis 2020, les investisseurs
mettant en balance les inquiétudes sur l'offre excédentaire et
les risques géopolitiques.
    Le brut américain  CLc1  a chuté de 1,06% à 56,81 dollars le
baril et le Brent  LCOc1  est tombé à 60,16 dollars le baril, en
baisse de 1,13% sur la journée.

Valeurs associées

Argent
72,04 USD Six - Forex 1 +1,02%
BTC/USD
90 288,7660 USD CryptoCompare +3,08%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 200,65 Pts Index Ex +0,29%
EUR/USD SPOT
1,1729 USD Six - Forex 1 -0,17%
FTSE 100
9 951,14 Pts FTSE Indices +0,20%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 338,47 Pts Six - Forex 1 +2,76%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 213,53 Pts Index Ex -0,12%
Nikkei 225
50 339,48 Pts Six - Forex 1 -0,37%
Or
4 324,34 USD Six - Forex 1 +0,21%
Platine
2 054,50 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
60,35 USD Ice Europ -0,92%
Pétrole WTI
56,89 USD Ice Europ -1,06%
S&P 500 INDEX
6 846,03 Pts CBOE 0,00%
STOXX Europe 600
596,14 Pts DJ STOXX +0,67%
USA BENCHMARK 10A
4,168 Rates +1,13%
USA BENCHMARK 2A
3,518 Rates +0,42%
USD/JPY SPOT
156,7760 Six - Forex 1 +0,05%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank