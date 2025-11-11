Wall Street en demi-teinte : les investisseurs vendent Nvidia et d'autres titres liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des transactions de l'après-midi aux États-Unis)

*

Paramount Skydance progresse grâce à une réduction des coûts et à des plans d'investissement

*

Le japonais SoftBank se débarrasse de ses actions Nvidia

*

CoreWeave chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

*

S&P 500 +0,24%, Nasdaq -0,17%, Dow +1,02%

par Purvi Agarwal et Noel Randewich

Lesactions de Wall Street ont été mitigées mardi, Nvidia et d'autres sociétés liées à l'intelligence artificielle ayant chuté en raison de nouvelles inquiétudes concernant les valorisations élevées, tandis que les marchés ont suivi les progrès réalisés pour mettre fin à la plus longue fermeture du gouvernement américain.

Ajoutant aux craintes concernant les actions liées à l'intelligence artificielle qui ont alimenté le rallye du marché ces dernières années, l'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T a divulgué sa vente d'actions Nvidia NVDA.O pour un montant de 5,8 milliards de dollars. L'action a chuté de 2,3 %. Les actions de CoreWeave CRWV.O , soutenues par Nvidia, ont chuté de plus de 14 % après que la société d'informatique en nuage a réduit ses prévisions de revenus annuels en raison de problèmes dans les centres de données.

Les membres de la Chambre des représentants des États-Unis sont retournés à Washington après une pause de 53 jours pour un vote qui pourrait mettre fin à la plus longue fermeture du gouvernement américain de l'histoire , la plateforme de paris Polymarket estimant qu'une résolution devrait intervenir cette semaine.

"On s'attend à ce que le shutdown soit terminé.... Les gens vont retourner au travail, les données économiques vont être publiées à nouveau et l'incertitude sera derrière nous", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements à la CFRA.

Le sentiment a été atténué par la mise à jour hebdomadaire des chiffres préliminaires de l'ADP sur la masse salariale, qui montrent que les employeurs privés ont supprimé en moyenne 11 250 emplois par semaine au cours des quatre semaines qui se sont achevées le 25 octobre. Le président américain Donald Trump a mis en garde contre un désastre économique et de sécurité nationale si la Cour suprême s'opposait à son recours à une loi d'urgence pour imposer des droits de douane considérables.

Le S&P 500 était en hausse de 0,24 % à 6 848,91 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,17 % à 23 487,55 points, tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,02 % à 47 852,49 points.

Neuf des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par le secteur de la santé .SPXHC , en hausse de 1,92%, les fabricants de médicaments Eli Lilly LLY.N , Merck MRK.N et Amgen AMGN.O ayant progressé de 2,5% à 4%.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a reculé de 0,6%.

Occidental Petroleum OXY.N a gagné 0,8% après que le producteur de schiste ait dépassé les attentes de bénéfices du troisième trimestre .

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle Palantir

PLTR.O et Meta Platfoms META.O ont toutes deux chuté de plus de 1%.

Paramount Skydance PSKY.O a bondi de près de 9 % après que la nouvelle société de médias fusionnée a annoncé de nouvelles réductions de coûts et des plans d'investissement de 1,5 milliard de dollars dans ses divisions de streaming et de studio. Les marchés obligataires américains étaient fermés pour le Veterans Day.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que celles en baisse au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 2,7 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux sommets et deux nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 89 nouveaux sommets et 116 nouveaux creux.