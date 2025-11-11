 Aller au contenu principal
Manifestation à Belgrade contre un projet immobilier du gendre de Trump
information fournie par AFP 11/11/2025 à 14:09

Manifestation à Belgrade contre le projet de destruction d'un état-major de l'armée yougoslave pour permettre la construction d'un hôtel de luxe par Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, le 11 novembre 2025 en Serbie ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Des étudiants serbes et des habitants de Belgrade ont protesté mardi contre un projet de destruction d'un état-major de l'armée yougoslave afin de permettre la construction d'un hôtel de luxe par Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump.

Le sujet est sensible en Serbie car il s'agit de bâtiments bombardés plusieurs fois en 1999 lors d'une campagne aérienne de l'Otan emmenée par les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Kosovo (1998-1999).

Affinity Partners, l'entreprise de Jared Kushner - accueilli plusieurs fois en Serbie par le président Aleksandar Vucic - a signé en 2024 un contrat de location d'une durée de 99 ans avec le gouvernement serbe pour réaménager le site, dont le statut de "bien culturel" venait tout juste d'être révoqué.

La manifestation, qui a rassemblé des centaines de personnes, selon un photographe de l'AFP, a eu lieu quatre jours après l'adoption par le Parlement serbe d'une loi spéciale permettant d'accélérer le projet et d'entamer la destruction du siège de l'ex état-major, en plein coeur de Belgrade.

"Ce pouvoir a décidé d'adopter une loi spéciale afin de s'en servir pour légaliser son crime", a déclaré lors du rassemblement Valentina Moravcevic, une étudiante, à la télévision N1.

"Ils peuvent désormais légalement détruire cet immeuble, mais nous ne leur permettront pas. Nous sommes là aujourd'hui pour leur adresser un avertissement et pour leur dire que notre histoire et notre héritage culturel est important pour nous", a-t-elle ajouté.

Les manifestants ont brièvement formé un "mur humain" symbolique autour du complexe et ont également dessiné sur le sol une "ligne de défense" rouge, selon le photographe de l'AFP.

Eventré par les bombardements, le siège de l'ancien état-major, en face du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, n'a jamais été reconstruit.

Edifié en 1965, le bâtiment avait été déclaré en 2005 par le gouvernement serbe "bien culturel" protégé, un statut révoqué fin 2024.

Le projet envisagé par le gendre du président américain a toutefois été suspendu en mai en raison de soupçons selon lesquels des documents utilisés pour lever la protection du site auraient été falsifiés. Une enquête est en cours.

Le deuxième partenaire du projet est le promoteur immobilier Eagle Hills des Emirats arabes unis, qui a été impliqué depuis fin 2015 dans un vaste projet de réaménagement d'une grande partie des rives de la Save, un affluent du Danube. Ce projet est rejeté par l'opinion publique et les partis d'opposition.

