Wall Street en demi-teinte avant les commentaires de Powell ; le Dow Jones atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en hausse de 0,3 %, S&P 500 en baisse de 0,1 %, Nasdaq en baisse de 0,3 %

Boeing en hausse grâce à un accord avec l'Ouzbékistan et à une commande potentielle de la Chine

AutoZone chute après que le bénéfice du 4ème trimestre soit inférieur aux estimations

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés mardi, le Dow et le S&P 500 atteignant des records, les investisseurs attendant du président de la Réserve fédérale Jerome Powell des indices sur la trajectoire de réduction des taux.

Les commentaires de M. Powell pourraient être cruciaux pour façonner les attentes à un moment oùles actions ont été propulsées par la réduction des taux la semaine dernière. Les investisseurs espèrent que de nouvelles réductions viendront soutenir le rallye qui a permis à Wall Street d'atteindre de nouveaux sommets en septembre, défiant ainsi les tendances historiques.

Mais la voie à suivre pour de nouvelles réductions reste floue. Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dans une interview accordée à CNBC, a préconisé un peu de prudence pour éviter de relancer l'inflation.

Par ailleurs, Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, a déclaré que la banque pourrait être amenée à accélérer le rythme des réductions si les entreprises commencent à licencier.

"Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed agisse de manière plus agressive que ce que les autorités ont indiqué avec les graphiques à points", a écrit Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.

"L'écart entre les orientations officielles et les prix du marché souligne l'incertitude qui entoure la politique monétaire dans les années à venir et met en évidence le risque de volatilité si l'un des deux camps s'avère erroné."

À 11:32 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 140,45 points, ou 0,30 %, à 46 520,41, le S&P 500

.SPX a perdu 6,68 points, ou 0,10 %, à 6 687,07 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 65,26 points, ou 0,29 %, à 22 723,72.

Les gains de Boeing BA.N et des banques telles que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N ont permis au Dow Jones d'atteindre un record intrajournalier.

Boeing a gagné 2,1 % après avoir obtenu une commande d'Uzbekistan Airways d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars, tandis que les négociations pour une commande chinoise sont en cours.

Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a atteint un niveau record et était en hausse de 0,6 %, tandis que les sociétés énergétiques .SPNY ont augmenté de 2,6 %. Les gains ont aidé le S&P 500, qui a atteint un record intrajournalier avant d'abandonner ses gains.

Les pertes de Nvidia NVDA.O , qui a glissé de 1,9 % après avoir atteint un record lors de la session précédente, et d'Amazon.com AMZN.O , qui a plongé de 1,7 %, ont pesé sur le Nasdaq. Les valeurs technologiques .SPLRCT ont baissé de 0,5 % sur le S&P 500.

Les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont baissé de 0,7 %, AutoZone AZO.N étant le plus à la traîne, avec une baisse de 2,9 %, après que son bénéfice du quatrième trimestre a manqué les estimations.

Le PMI manufacturier flash de S&P Global a chuté à 52 en septembre, contre 53 en août.

Au cours des 40 dernières années, le S&P 500 a généré un rendement médian de 15 % sur 12 mois lorsque la Fed a recommencé à réduire ses taux dans un contexte de croissance économique continue.

Cependant, l'incertitude autour de la politique de l'administration Trump continue de poser des risques. Kenvue

KVUE.N , le fabricant de l'analgésique populaire Tylenol, a augmenté de 3,2 % mais ne s'est pas encore complètement remis d'un plongeon de 7,5 % lundi lorsque le président américain a lié l'autisme à l'utilisation des vaccins pour enfants et à la prise de Tylenol par les femmes lorsqu'elles sont enceintes.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,96 contre 1 sur le NYSE et de 1,5 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 42 nouveaux sommets sur 52 semaines et 11 nouveaux creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 133 nouveaux sommets et 34 nouveaux creux.