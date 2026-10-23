Wall Street en berne pénalisée par les télécoms

Les principaux indices américains évoluent en ordre dispersé ce vendredi, dans un contexte marqué par la persistance des tensions au Moyen-Orient et les interrogations entourant la politique monétaire de la Réserve fédérale. Après sa forte chute de la veille, le Nasdaq 100 rebondit de 0,4%, tandis que le Dow Jones cède près de 1,4% et que le S&P 500 recule de 0,4%.

AT&T, Verizon et T-Mobile perdent entre 3% et 5% en cours de séance, après la publication d'informations selon lesquelles SpaceX serait en discussion avec des spécialistes des infrastructures cellulaires en vue de lancer un service national de téléphonie mobile aux États-Unis. À l'inverse, les exploitants américains de tours de télécommunications s'envolent. Crown Castle bondit de 11%, tandis que SBA Communications et American Tower progressent respectivement de 7,5% et 6,3%.

Sur le marché pétrolier, le Brent se maintient à proximité de son plus haut niveau depuis plus de cinq mois, après avoir brièvement atteint les 115 dollars le baril. Les cours restent soutenus par les fortes tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Cette fermeté des prix de l'or noir ravive les craintes inflationnistes, à quelques jours de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Sur le front économique, l'expansion du secteur privé américain ralentit légèrement en octobre, selon l'indice PMI composite flash de S&P Global. Celui-ci ressort à 57,6, conformément au consensus, contre 58,4 en septembre.

La prochaine réunion de la Fed est prévue mercredi 28 octobre. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés attribuent une probabilité de 89,5% à un maintien des taux directeurs.

Du côté des entreprises, American Express cède 3,85%, malgré le relèvement de ses prévisions de bénéfices pour 2026, à la suite de solides résultats publiés au troisième trimestre.

Newmont abandonne 4% après la publication de ses comptes trimestriels. Le groupe minier a notamment averti que ses coûts unitaires devraient continuer de progresser en 2027.

À l'inverse, Western Digital gagne 1% après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre de son exercice 2027. Le fabricant de solutions de stockage profite de la demande soutenue des géants du cloud pour ses disques durs de grande capacité.