Wall Street en berne : les doutes sur l'IA persistent et l'inflation surprend à la hausse
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 16:59
La publication de Nvidia continue de peser sur le compartiment technologique, en particulier sur les fabricants de semi-conducteurs. Nvidia recule de 1,6%, AMD de 1,7% et Broadcom de 1% à la mi-séance, illustrant la prudence persistante des investisseurs à l'égard du thème de l'IA.
Sur le plan macroéconomique, le département du Travail a indiqué que l'indice des prix à la production avait progressé de 0,5% en janvier, contre 0,3% attendu par les économistes interrogés. En rythme annuel, la hausse atteint 2,9%, là encore au-dessus des 2,6% anticipés. Ces chiffres renforcent l'idée d'une inflation plus tenace que prévu, susceptible de compliquer la trajectoire de la politique monétaire.
Si la saison des résultats touche à sa fin, plusieurs publications continuent d'animer les échanges. Zscaler chute de près de 15% après avoir fait état d'une perte nette trimestrielle plus importante que prévu au deuxième trimestre. Duolingo décroche de 14% après avoir présenté des prévisions de réservations pour le premier trimestre et pour 2026 inférieures aux attentes du marché.
À l'inverse, Dell s'envole de près de 20%. Le groupe a dévoilé des perspectives particulièrement optimistes pour 2027 et s'est engagé à redistribuer davantage de liquidités à ses actionnaires. Block, spécialiste du paiement mobile, progresse de 17% après l'annonce de la suppression de 4 000 postes, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une transition stratégique vers l'intelligence artificielle.
Dans un autre registre, Netflix avance de 8,6% après avoir annoncé son retrait de la course au rachat des actifs de Warner Bros Discovery. À la suite de cette décision, le géant du streaming a indiqué reprendre son programme de rachat d'actions. De son côté, Paramount Skydance gagne 12%, le groupe bénéficiant désormais d'un terrain dégagé pour finaliser son accord avec WBD.
