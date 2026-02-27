 Aller au contenu principal
Wall Street en berne : les doutes sur l'IA persistent et l'inflation surprend à la hausse
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 16:59

Les indices américains évoluent toujours dans le rouge ce vendredi, sur fond de regain d'inquiétude autour du secteur de l'intelligence artificielle. À ces préoccupations s'ajoutent des données d'inflation plus élevées qu'anticipé, qui ont nettement refroidi l'appétit pour le risque. À 16h40, le S&P 500 recule de 0,64% à 6 865 points, le Dow Jones cède 1,18% à 48 916 points et le Nasdaq 100 abandonne 0,42% à 24 932 points.

La publication de Nvidia continue de peser sur le compartiment technologique, en particulier sur les fabricants de semi-conducteurs. Nvidia recule de 1,6%, AMD de 1,7% et Broadcom de 1% à la mi-séance, illustrant la prudence persistante des investisseurs à l'égard du thème de l'IA.

Sur le plan macroéconomique, le département du Travail a indiqué que l'indice des prix à la production avait progressé de 0,5% en janvier, contre 0,3% attendu par les économistes interrogés. En rythme annuel, la hausse atteint 2,9%, là encore au-dessus des 2,6% anticipés. Ces chiffres renforcent l'idée d'une inflation plus tenace que prévu, susceptible de compliquer la trajectoire de la politique monétaire.

Si la saison des résultats touche à sa fin, plusieurs publications continuent d'animer les échanges. Zscaler chute de près de 15% après avoir fait état d'une perte nette trimestrielle plus importante que prévu au deuxième trimestre. Duolingo décroche de 14% après avoir présenté des prévisions de réservations pour le premier trimestre et pour 2026 inférieures aux attentes du marché.

À l'inverse, Dell s'envole de près de 20%. Le groupe a dévoilé des perspectives particulièrement optimistes pour 2027 et s'est engagé à redistribuer davantage de liquidités à ses actionnaires. Block, spécialiste du paiement mobile, progresse de 17% après l'annonce de la suppression de 4 000 postes, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une transition stratégique vers l'intelligence artificielle.

Dans un autre registre, Netflix avance de 8,6% après avoir annoncé son retrait de la course au rachat des actifs de Warner Bros Discovery. À la suite de cette décision, le géant du streaming a indiqué reprendre son programme de rachat d'actions. De son côté, Paramount Skydance gagne 12%, le groupe bénéficiant désormais d'un terrain dégagé pour finaliser son accord avec WBD.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

