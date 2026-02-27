Wall Street en baisse, plombée par l'IA, la géopolitique et les droits de douane

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, pénalisée par l'incertitude liée à l'intelligence artificielle (IA), aux droits de douane ainsi qu'aux tensions géopolitiques persistantes.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,05%, ou 521,28 points, à 48.977,92 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -29,98 points, soit -0,43% à 6.878,88 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -210,17 points, soit -0,92% à 22.668,212 points.

Les trois indices ont enregistré des pertes hebdomadaires importantes, le Dow Jones affichant sa plus grosse baisse en une semaine depuis novembre.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leurs plus grosses pertes mensuelles depuis mars 2025, tandis que le Dow Jones affiche un dixième mois consécutif de hausse.

La publication de l'indice des prix à la production, qui a augmenté plus que prévu en janvier, laisse également présager une accélération de l'inflation américaine dans les mois à venir et contribue également à saper le moral des investisseurs.

"Pour conclure le mois de février, nous avons été rappelés à la réalité qu'il existe encore certaines failles", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha, dans le Nebraska. "Les données sur l'inflation plus élevée ont ajouté à la faiblesse de la journée, ce qui pourrait remettre en question l'idée d'une Fed accommodante plus tard cette année."

Les valeurs technologiques américaines restent sous pression, les investisseurs s'inquiétant du retour sur investissement des dépenses colossales consacrées à l'IA.

Les craintes persistent malgré les prévisions et les résultats supérieurs aux estimations de la coqueluche du secteur, Nvidia NVDA.O, qui recule de 4,2% dans les premiers échanges après un recul de 5% la veille.

Aux valeurs, Netflix NFLX.O et Paramount Skydance PSKY.O grimpent de 13,8% et 20,34% respectivement, le géant du streaming ayant dit jeudi qu'il ne relèverait pas son offre sur Warner Bros Discovery WBD.O (-2,2%) après l'offre révisée déposée par Paramount, une annonce qui met fin au feuilleton du rachat du prestigieux studio de cinéma américain et de sa plateforme de streaming.

Le fabricant d'ordinateurs Dell DELL.N , qui s'attend à un doublement du chiffre d'affaires de son activité de serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle (IA) au cours de l'exercice 2027, grimpe de 21,9%.

(Rédigé par Zhifan Liu)