Wall Street en baisse, entre résultats mitigés et tensions USA-Chine

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après la publication d'un éventail de résultats contrastés, dont les résultats décevants de Netflix, qui ont pesé sur la confiance des investisseurs, par ailleurs soucieux à l'égard des tensions commerciales croissantes entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,71%, ou 334,33 points, à 46.590,41 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 35,95 points, soit 0,53%, à 6.699,40 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 213,27 points (0,93%) à 22.740,40 points.

Citant plusieurs sources au fait de la question, Reuters a rapporté que l'administration du président américain Donald Trump envisageait de mettre en place des restrictions sur les vastes exportations vers la Chine de produits utilisant des logiciels américains, une mesure destinée à répondre aux restrictions sur les minerais rares décidées par Pékin.

Il s'agit d'un regain supplémentaire des tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, alors que doit prendre fin dans quelques jours la trêve sur les surtaxes douanières scellée par les deux pays plus tôt cette année.

Les trois principaux indices de Wall Street ont poursuivi leur recul à la suite de ces informations, le repli des secteurs des technologies .SPLRCT et des services de communication

.SPLRCL ayant grandement pesé sur le Nasdaq.

Donald Trump a dit mardi qu'il pourrait avoir une discussion "très réussie" avec son homologue chinois Xi Jinping, tout en ajoutant que cette rencontre, envisagée la semaine prochaine en marge d'un forum en Corée du Sud, pourrait ne pas avoir lieu.

La querelle commerciale sino-américaine "va probablement se poursuivre jusqu'à une potentielle réunion" entre les deux présidents, a commenté Tom Hainlin, stratégiste chez U.S. Bank Wealth Management, à Minneapolis.

"En plus de cela, certaines entreprises de la tech ont publié des données décevantes", a-t-il dit. "Mais c'est une saison des résultats plutôt bonne, et les indices ne se trouvent pas loin de leurs records", a-t-il poursuivi.

Netflix NFLX.O a plongé de 10,1% au lendemain de la publication après-clôture d'un bénéfice trimestriel décevant.

Texas Instruments TXN.O a également reculé, de 5,6%, à la suite d'un chiffre d'affaires décevant au troisième trimestre et de prévisions moroses.

Les résultats de Tesla TSLA.O étaient attendus après la clôture. Il s'agit du premier membre des 'Sept Magnifiques' à publier ses résultats.

(Rédigé par Jean Terzian)