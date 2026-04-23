Wall Street en baisse, entre regain d'inquiétude sur l'Iran et résultats mitigés

par Chuck Mikolajczak et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi à l'issue d'une séance en dents de scie, alors que des informations sur la guerre en Iran ont nui à la confiance, de même que certains résultats trimestriels ayant ravivé les craintes sur les répercussions néfastes de l'intelligence artificielle (IA) dans certains secteurs.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,36%, ou 179,71 points, à 49.310,32 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 29,50 points, soit 0,41%, à 7.108,40 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 219,06 points (0,89%) à 24.438,50 points.

S'ils étaient globalement restés stables après que l'Iran a renforcé son contrôle sur le détroit d'Ormuz, revendiquant avoir intercepté deux navires, les principaux indices de Wall Street ont reculé à la suite d'informations de presse faisant état d'activation des défenses antiaériennes au-dessus de l'Iran ainsi que de la mise en retrait du président du Parlement iranien de l'équipe de négociations avec les Etats-Unis. Mohammed Baqer Qalibaf était le négociateur en chef de Téhéran.

"Nous jouons aux chaises musicales entre la saison des résultats et les gros titres liés à la guerre, pas tellement positifs", a commenté Jay Hatfield, directeur général d'Infrastructure Capital Advisors, à New York.

"Les gens cherchent à limiter leur exposition, et se servir de la guerre comme prétexte n'est pas une mauvaise excuse", a-t-il dit, rappelant que Wall Street avait grimpé ces dernières semaines dans l'espoir d'une issue au conflit au Moyen-Orient.

Mais cette tendance s'est atténuée au cours de la semaine, le Nasdaq voyant sa série de treize séances dans le vert prendre fin lundi, alors que s'éloignait la perspective d'une nouvelle session de négociations au Pakistan entre Washington et Téhéran.

Les prix du pétrole se sont maintenus à près de 100 dollars le baril, un montant moins élevé qu'au pic du conflit mais qui continue de faire planer la crainte d'une inflation accrue.

Bien que supérieure aux attentes des analystes jusqu'à présent, la saison des résultats trimestriels n'a pas totalement rassuré, en particulier dans le secteur des logiciels informatiques.

Les technologies .SPLRCT ont chuté de 1,47%, réalisant la pire performance du jour parmi les principaux secteurs majeurs du S&P-500, en raison notamment du repli de 8,2% d'IBM IBM.N qui a communiqué une croissance de son chiffre d'affaires inférieure aux attentes au premier trimestre.

Tesla TSLA.O a perdu 3,5% après avoir revu à la hausse, à plus de 25 milliards de dollars, ses plans d'investissements cette année.

En revanche, Texas Instruments TXN.O a bondi de 19,4% à la suite de prévisions supérieures aux attentes pour le trimestre actuel.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)