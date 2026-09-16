Wall Street en baisse après les annonces de la Fed

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après que la Réserve fédérale (Fed) a relevé son taux directeur pour la première fois en plus de trois ans afin de lutter contre une hausse de l'inflation provoquée par la flambée des prix du pétrole en raison de la guerre au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,21%, ou 631,33 points, à 51.461,78 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 33,59 points, soit 0,44%, à 7.552,14 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 3,15 points (0,01%) à 25.978,43 points.

Cette décision sans surprise a été prise à l'unanimité, a indiqué la Fed dans le communiqué publié à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire. La banque centrale américaine a fait savoir que des hausses supplémentaires des taux allaient vraisemblablement être effectuées à court terme.

"La réalité est que la Fed semble unie dans la lutte contre l'inflation", a déclaré Ryan Detrick, stratégiste en chef chez Carson Group, à Omaha, notant que le resserrement monétaire annoncé mercredi était "globalement attendu".

"La bonne nouvelle", a-t-il poursuivi, est que la banque centrale américaine "ne pense pas que plusieurs hausses (des taux) dans les prochains mois feront vaciller l'économie", alors que le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré en conférence de presse que l'économie américaine s'était solidifiée depuis la précédente réunion de l'institution.

Avant le communiqué de la Fed, publié en début d'après-midi à Washington, les trois principaux indices de Wall Street avaient enregistré des gains, le Nasdaq profitant notamment du rebond du secteur des semiconducteurs.

Des données publiées plus tôt dans la journée montrent que les consommateurs américains ont dépensé plus que prévu en août, en dépit de budgets réduits par la flambée des prix de l'essence et la hausse des prix d'autres produits.

Front supplémentaire à la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran en février dernier, les hostilités entre l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen se sont intensifiées. Ryad a bombardé des villes yéménites tandis que les miliciens alignés sur l'Iran ont lancé missiles et drones contre des villes saoudiennes.

Malgré tout, la hausse des prix du pétrole s'est atténuée ce mercredi à la suite d'informations de presse selon lesquelles l'Arabie saoudite a proposé des cargaisons supplémentaires de brut via Oman, ce qui a apaisé les craintes sur les livraisons.

L'énergie .SPNY a subi ainsi la plus forte baisse du jour parmi les secteurs majeurs du S&P-500, cédant 3,0%, tandis que les technologies .SPLRCT ont enregistré les gains les plus importants.

A noter, côté valeurs, Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N ont terminé dans le rouge, perdant respectivement 2,9% et 3,5%.

Robinhood HOOD.O a chuté de 5,5% après l'échec au Sénat américain d'un vaste projet de loi destiné à réglementer l'industrie des cryptomonnaies.

Intel INTC.O a pris 4,0% après des informations de presse selon lesquelles le groupe sud-coréen SK Hynix 000660.KS l'a contacté pour discuter d'une production de puces aux Etats-Unis.

Boeing BA.N a perdu 3,7% après que le directeur général de l'avionneur a déclaré que la stabilisation de la production mensuelle d'appareils 737 MAX prenait "plus de temps que prévu".

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)